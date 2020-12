Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,78 EUR -2,46% (02.12.2020, 14:40)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,784 EUR -1,93% (02.12.2020, 14:55)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Suche nach einer Lösung für die angeschlagene Stahlsparte laufe beim Essener Konzern auf Hochtouren. Nun komme Bewegung in die Sache. Der Wettbewerber Liberty Steel, der am Kauf interessiert sei, dürfe in die Bücher blicken. An der Börse sorge das zunächst nicht für Euphorie, die thyssenkrupp-Aktie verliere am Mittwoch wieder an Boden."thyssenkrupp und Liberty Steel haben sich darauf verständigt, in eine weitere Prozessphase einzutreten", habe ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage zur Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. Liberty Steel werde in Kürze "Einblick in wesentliche Geschäftsdaten des Stahlgeschäfts von thyssenkrupp erhalten".Eine Entscheidung, wie es mit dem Stahl weitergehe, solle im März fallen, habe Vorstandschefin Martin Merz gesagt. Sie lasse neben einem Verkauf auch Kooperationen mit anderen Stahlherstellern ausloten. Auch ein Alleingang beim Stahl sei weiter möglich. Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 habe der deutsche Traditionskonzern beim Stahl ein Minus von fast 1 Mrd. Euro eingefahren.Die Arbeitnehmervertreter würden einen Verkauf an Liberty derweil weiter ablehnen. thyssenkrupp Steel brauche keinen neuen Eigentümer, sondern zusätzliches Kapital, und das habe Liberty Steel auch nicht, habe IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner, der auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei thyssenkrupp sei, nach Bekanntwerden des Angebots gesagt. Gewerkschaft und Betriebsrat würden einen Einstieg des Staates beim Stahl fordern.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link