Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,495 EUR -0,61% (08.05.2019, 16:06)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,505 EUR -0,65% (08.05.2019, 16:19)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (08.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Lage bei thyssenkrupp spitze sich zu. Der freie Fall des DAX-Titels setze sich am Mittwoch fort, ein weiteres Mehrjahrestief sei erreicht worden. Die Sorgen um die Tata-Fusion und die Zweifel an der Zweiteilung des Konzerns würden belasten. Neue Impulse könnte es nächste Woche geben - doch auch das sei alles andere als sicher.Am kommenden Dienstag, den 14. Mai, präsentiere thyssenkrupp Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19. Erwartet werde ein Umsatz von 8,2 Milliarden Euro bei einem operativen Gewinn (EBIT) von 312 Millionen Euro. Unter dem Strich sollten zehn Cent je Aktie übrig bleiben.Nach der Talfahrt an der Börse und den gesunkenen Erwartungen dürfte es ausreichen, wenn thyssenkrupp zumindest nicht negativ überrasche, um den Ausverkauf zu stoppen. Allerdings seien die Probleme der vergangenen Monate nicht nur struktureller Natur, denn auch operativ sei es in den einzelnen Sparten nicht gut gelaufen. Sollte sich hieran nichts ändern, könnten die Zahlen statt einer Trendwende sogar für einen weiteren Tiefschlag sorgen.Nicht nur in der kriselnden Autokomponentensparte oder dem schwierigen Anlagenbau sei es zuletzt schlecht für thyssenkrupp gelaufen. Selbst die Konzernperle Aufzugsbau hinke den Wettbewerbern wie Otis oder Kone bei der Marge deutlich hinterher. Und auch das zyklische Stahlgeschäft - dessen Zukunft weiter offen bleibe - könnte ebenso wie der Werkstoffhandel unter der sich abkühlenden Weltwirtschaft leiden.Vorerst gilt aber weiter: abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link