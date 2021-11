Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (23.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Starke Zahlen und Gerüchte über einen möglichen Börsengang des Wasserstoff-Geschäfts hätten die Aktie von thyssenkrupp zuletzt regelrecht beflügelt. Doch am Dienstag müsse der MDAX-Titel im frühen Handel einen kräftigen Rücksetzer von rund acht Prozent hinnehmen. Grund sei ein geplanter Anteilsverkauf des Großaktionärs Cevian.Cevian wolle Kreisen zufolge seinen Anteil an thyssenkrupp fast halbieren. Der Finanzinvestor biete etwa 43 Millionen Anteilscheine zum Verkauf an, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente berichtet. Die Preisspanne liege bei 10,20 bis 11,29 Euro. Da es dem Bericht zufolge genügend Nachfrage für alle Papiere gebe, würde der Anteil von Cevian von bisher gut 15 auf etwas mehr als acht Prozent sinken.Die Investmentbank Jefferies habe die Einstufung für thyssenkrupp nach der Meldung dennoch auf "buy" mit Kursziel 16 Euro belassen. Die kolportierte Veräußerung von knapp sieben Prozent der umlaufenden Papiere durch Cevian könnte zu Überhangsorgen mit Blick auf dessen verbliebene Beteiligung führen, habe Analyst Alan Spence aber zu bedenken gegeben. Das gelte zumindest so lange, bis Cevian sich zu seinen Absichten äußern werde.Spekulative Anleger, die daran glauben, dass thyssenkrupp die eigene Prognose erfüllt und beim Cashflow die schwarze Null schafft, können den Rücksetzer zum Kauf nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link