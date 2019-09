Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (26.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Großaktionär Cevian verlange einem Pressebericht zufolge einen Komplettverkauf der Aufzugsparte des Industriekonzerns. Doch damit nicht genug: Der schwedische Finanzinvestor habe dem Vernehmen nach mindestens die Hälfte des erwarteten Erlöses von 18 Milliarden Euro als Sonderdividende eingefordert. Der vor dem Rauswurf stehende Vorstandsvorsitzende Guido Kerkhoff habe diesen Plan allem Anschein nach abgelehnt.Großaktionär Cevian (Anteil 18 Prozent) habe nach "Handelsblatt"-Informationen eine hohe Sonderdividende gefordert: "In vertraulichen Gesprächen mit dem Management und einzelnen Aufsichtsräten verlangten die Cevian-Vertreter einen Komplettverkauf der Aufzugsparte", so die Zeitung. Dabei solle der Investor mindestens die Hälfte des erwarteten Erlöses von 18 Milliarden Euro eingefordert haben. Vorstand Kerkhoff habe die Sonderdividende abgelehnt. "Nach seiner Einschätzung wäre der Konzern dann akut von der Pleite bedroht, da ohne das Geld die ohnehin bereits angespannte Finanzierung zusammenbreche", so das "Handelsblatt". "Bei einem Teilverkauf, den der Vorstandschef stattdessen favorisiert hatte, bliebe ThyssenKrupp aufgrund der Dividenden weiterhin liquide."Die Krupp-Stiftung, mit 21 Prozent der größte thyssenkrupp-Aktionär, unterstütze diese Forderung laut dem "Handelsblatt" - und das, obwohl sie laut ihrer Satzung zum Erhalt des Unternehmens verpflichtet sei. Am Dienstag habe die Aufsichtsratsspitze Kerkhoffs Rauswurf empfohlen.Was bedeute das für die Aktie? Die Aktie habe nach der mehrmonatigen Talfahrt zuletzt eine erste Gegenbewegung gestartet, sei zuletzt aber in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Erst wenn die Aktie den Widerstand um 13,25 Euro nachhaltig überwinden könne, könnte sich die noch junge Aufwärtsbewegung in Richtung 16 Euro fortsetzen.Mutige Anleger können weiter auf steigendende Kurse setzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link