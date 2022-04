Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,89 EUR -6,28% (06.04.2022, 13:54)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,898 EUR -6,12% (06.04.2022, 13:41)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (06.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die thyssenkrupp-Tochter nucera habe einen weiteren Auftrag von Air Products für die Lieferung ihrer alkalischen Wasserelektrolyse-Technologie für eine Anlage zur Herstellung von grünem Flüssigwasserstoff erhalten. Diese solle über eine Kapazität von zehn Tonnen pro Tag in Casa Grande, Arizona, umfassen.Im Rahmen dieses Vertrags werde thyssenkrupp nucera zwei seiner Standardmodule für die großtechnische alkalische Wasserelektrolyse liefern. Die Projektaktivitäten hätten bereits begonnen, die Anlage werde voraussichtlich 2023 in Betrieb gehen. Der gasförmige Wasserstoff werde mit der von Air Products entwickelten Technologie in flüssigen Wasserstoff umgewandelt. Über einen Terminal an der Produktionsstätte werde Air Products das Produkt für den Mobilitätsmarkt in Kalifornien und an anderen Standorten in den USA vertreiben, so thyssenkrupp in einer Mitteilung.Denis Krude, Chief Executive Officer bei thyssenkrupp nucera, unterstreiche die Bedeutung dieses Projekts: "Dieses zweite gemeinsame Projekt, das wir in den letzten Monaten mit Air Products unterzeichnet haben, zeigt, dass die notwendige schnelle Umsetzung der Sektorenkopplung nachhaltige, langfristige Partnerschaften und ein neues Verständnis dafür erfordert, wie man gemeinschaftlich Projekte entwickelt. Die Kombination unseres zuverlässigen Engineerings und unserer erstklassigen Technologie mit der Schnelligkeit, den strategischen Investitionen und dem Build-own-operate-Modell von Air Products wird das Unterscheidungsmerkmal auf diesem neuen Wasserstoffmarkt sein - einen Markt, den wir jetzt durch unsere Projekte schaffen."Die USA würden eine entscheidende Rolle in der Strategie des Wasserstoffgeschäfts von thyssenkrupp nucera spielen. Mit einem Standort in Houston, Texas, baue thyssenkrupp nucera seine Unternehmensorganisation als global agierendes und kundennahes Netzwerk weiter auf. Der Aufbau langfristiger Partnerschaften wie mit Air Products zur gemeinsamen Umsetzung von Wasserstoffprojekten zeige die hohe Motivation des Unternehmens, ein integratives Geschäftsmodell mit nachhaltigen Business Cases zu schaffen.Charttechnisch betrachtet sei die thyssenkrupp-Aktie allerdings erst einmal deutlich angeschlagen. DER AKTIONÄR erwarte jedoch demnächst eine Stabilisierung des Kurses.Bereits investierte Anleger können aber mit einem Stopp bei 5,90 Euro weiter dabei bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten ein klares positives charttechnisches Signal abwarten. (Analyse vom 06.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link