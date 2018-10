Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.10.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Der Aufsichtsrat (AR) habe einstimmig dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, den thyssenkrupp-Konzern per Abspaltung (Industrie-Sparten = thyssenkrupp Industrials) aufzuspalten (Schwestergesellschaft thyssenkrupp Materials). Hauptgründe seien die Reduzierung der Komplexität des Gesamtkonzerns (Kompromiss zwischen aktivistischen Investoren und Gewerkschaften) sowie die Hebung von stillen Reserven vor allem in der Aufzugssparte. Da der Aufspaltungsplan vom Interims-CEO und früheren Finanzvorstand Kerkhoff vorgeschlagen und dieser von allen wichtigen Interessengruppen befürwortet worden sei, halte der Analyst die Entscheidung, Kerkhoff zum permanenten CEO (Fünfjahresvertrag) zu ernennen, für folgerichtig.Zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden sei Prof. Dr. Pellens ernannt worden, der seit 2005 Mitglied des Kontrollgremiums sei und damit auch schon dabei gewesen sei, als sich der Konzern für das folgenschwere Stahl-Amerika-Abenteuer entschieden habe. Letztlich habe er den Nominierungsausschuss für die Nachfolgersuche für Prof. Dr. Lehner geleitet. Es seien weiterhin zwei Posten der Kapitalseite im Aufsichtsrat nicht besetzt. Wie der Analyst bereits am 28.09. angemerkt habe, erhalte thyssenkrupp durch den Aufspaltungsplan eine neue strategische Perspektive, es würden dadurch aber nicht die operativen Herausforderungen (fast in allen Sparten mit Rückstand zu den wichtigsten Konkurrenten) gelöst.Aufgrund der Gemengelage lautet das Votum für die thyssenkrupp-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 24,00 auf 23,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 02.10.2018)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:20,27 EUR -2,36% (02.10.2018, 11:14)