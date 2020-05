Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,636 EUR +5,34% (18.05.2020, 10:06)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,63 EUR +5,47% (18.05.2020, 10:21)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (18.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der kriselnde Industriekonzern thyssenkrupp erwäge offenbar einen erneuten Versuch, seine Stahlsparte mit einem Konkurrenten zu fusionieren. So solle der Konzern bereits Gespräche mit Wettbewerbern aus dem In- und Ausland führen, berichte das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf Kreise aus dem Konzern und der Branche.Zu den Interessenten hätten unter anderem die chinesische Baosteel, SSAB aus Schweden sowie erneut Tata Steel Europe gezählt. Auf der heutigen Aufsichtsratssitzung, die sich mit der zukünftigen Aufstellung des Unternehmens befassen werde, solle jedoch noch kein Beschluss dazu fallen. thyssenkrupp habe auf Anfrage der Zeitung einen Kommentar abgelehnt.thyssenkrupp habe schon einmal seine Stahlsparte mit Tata Steel Europe fusionieren wollen, sei dabei aber an den europäischen Wettbewerbsbehörden gescheitert. Gegen den Beschluss habe der Konzern Rechtsmittel eingelegt. Trotz des Scheiterns im vergangenen Jahr habe thyssenkrupp immer wieder die Notwendigkeit einer Konsolidierung der Stahlbranche betont, die durch Preisdruck und Überkapazitäten geprägt sei. Das stark konjunkturabhängige Geschäft, dass in guten Zeiten solide Erträge beisteuere, reiße in wirtschaftlich schwachen Zeiten wie derzeit große Löcher in die Bilanz.Innerhalb der IG Metall würden diese Gespräche dem "Handelsblatt" zufolge mit Sorge betrachtet. Die Gewerkschaft fürchte wie der Betriebsrat einen Ausverkauf der Stahlsparte ins Ausland. Baosteel wie auch SSAB würden bevorzugt eine Mehrheit übernehmen, habe ein mit den Überlegungen vertrauter Manager der Zeitung gesagt. Dies dürfte auch für Tata gelten. Die Gewerkschaft hingegen würde eine Fusion von thyssenkrupp Steel, den Saarhütten und Salzgitter bevorzugen. Die Gespräche darüber sollten jedoch bislang ergebnislos verlaufen sein.Bereits bekannt sei, dass thyssenkrupp Käufer für seinen Anlagenbau suche und dort auch schon erste indikative Angebote erhalten habe. Auch für große Teile des Komponentengeschäfts suche der Konzern Partner, da etwa die Automobilzulieferersparte zu klein im Vergleich mit dem Wettbewerb sei. Hier könnte die Liste verlängert werden, so das "Handelsblatt". Und zwar um den Marineschiffbau. Auch hier spreche sich thyssenkrupp seit längerem für eine Konsolidierung aus und demonstriere Gesprächsbereitschaft. Zuletzt habe dies der Konzern gemacht, als die beiden Werften Lürssen und German Naval Yards vergangene Woche eine Zusammenlegung ihrer Marineaktivitäten angekündigt hätten.Die Aktie von thyssenkrupp könne am Montag ihre positive Entwicklung vom Handelsende am Freitag fortsetzen und notiere leicht im Plus. Die Aktie sei aber weiterhin massiv angeschlagen. thyssenkrupp habe noch viel Arbeit vor sich."Der Aktionär" bleibt am Ball und verfolgt die Entwicklung beim Stahlkonzern weiter. Anleger sollten das Risiko vorerst weiter meiden und an der Seitenlinie bleiben, so Marion Schlegel. (Analyse vom 18.05.2020)Mit Material von dpa-AFX