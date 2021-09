Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (29.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Berg- und Talfahrt an den Börsen mache sich auch bei thyssenkrupp bemerkbar. Trotz deutlicher Ausschläge in beide Richtungen könne sich der MDAX-Titel nach wie vor nicht nachhaltig von der 9,00-Euro-Marke lösen. Am Mittwoch beginne einmal mehr ein neuer Versuch, nachdem Morgan Stanley das Kursziel angehoben habe.Im Rohstoffsektor gebe es derzeit eine klare Trennlinie zwischen Unternehmen mit verschlechterten Voraussetzungen und solchen mit verbesserten Bedingungen, so Analyst Alain Gabriel in einer Branchenstudie. Die Lage für Eisenerz und Kupfer habe sich eingetrübt. Bei Aluminium, Kohle und Edelstahl gebe es in Zeiten gestörter Lieferketten aber Profiteure. Das Kursziel für thyssenkrupp habe er von 9,40 auf 9,80 Euro nach oben geschraubt. Er mache dieses nun an seinen Erwartungen für 2021 fest und habe in seinem Modell seine Prognosen für die Rohstoffpreise aktualisiert.Mehrere Prognoseanhebungen bei den Wettbewerbern Salzgitter sowie Klöckner & Co hätten zuletzt bereits gezeigt, dass die deutschen Stahlkonzerne von der Entwicklung profitieren würden. Das dürfte sich auch im Zahlenwerk von thyssenkrupp widerspiegeln. Das Konglomerat habe allerdings trotz des Umbaus nach wie vor mit zahlreichen anderen Baustellen zu kämpfen. Wichtig sei vor allem, dass der Barmittelabfluss gestoppt werden könne. Ob dies gelinge, dürften allerdings erst die Zahlen am 18. November zeigen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link