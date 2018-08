Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,15 EUR +0,82% (01.08.2018, 10:29)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (01.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Der Konzern habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18 (30.09.) wegen anhaltender Probleme im Anlagenbau (Industrial Solutions) nach unten revidiert. Das bereinigte EBIT für Industrial Solutions in Q3 sehe er jetzt bei rund -220 (Vj.: +6) Mio. Euro. Hier habe man im Rahmen des Q2-Berichts für Q3 und Q3-Q4 eine Verbesserung in Aussicht gestellt. Für den Gesamtkonzern erwarte thyssenkrupp nun in 2017/18 ein bereinigtes EBIT von rund 1,8 (bisher: 1,8 bis 2,0; Gj. 2016/17: 1,72) Mrd. Euro. Der freie Cashflow vor M&A solle sich zwar nach wie vor verbessern (Gj. 2016/17: -855 Mio. Euro), jedoch jetzt "negativ" (bisher: "positiv") ausfallen. Das Nachsteuerergebnis solle weiterhin deutlich verbessert werden (Gj. 2016/17: 271 Mio. Euro).Mit der Gewinnwarnung erhalte der überraschende Rücktritt von Hiesinger als CEO Anfang Juli einen neuen Aspekt. Durch die Gewinnwarnung hätte Hiesinger noch mehr Gegenwind von den aktivistischen Aktionären erfahren. Der Analyst habe in der Kommentierung des Rücktritts (06.07.) darauf hingewiesen, dass das späte Gegensteuern bei Industrials Solutions einer der Fehler von Hiesinger gewesen sei. Überrascht habe ihn, dass der Konzern trotz des "Fehlens" eines "Permanent"-CEO im Rahmen des Q3-Berichts (am 09.08.) Mittelfristziele nennen möchte. Er habe seine konservativen Prognosen teilweise nochmals reduziert (u.a. EPS 2017/18e: 0,79 (alt: 0,96) Euro). Er rechne jetzt für Industrial Solutions mit einem härteren Sanierungskurs, der sich mittelfristig positiv auf die Ertragsperspektiven des Bereichs und des Gesamtkonzerns auswirken dürfte.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat seine Halteempfehlung für die thyssenkrupp-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 23,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 01.08.2018)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,22 EUR -2,63% (01.08.2018, 10:15)