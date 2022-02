Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,136 EUR -1,62% (10.02.2022, 10:53)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,134 EUR -1,25% (10.02.2022, 10:40)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (10.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.thyssenkrupp habe im Q1 2021/22 einen Umsatzanstieg um 23% auf EUR 9,0 Mrd. verzeichnet und das bereinigte EBIT von EUR 78 Mio. im Vorjahresquartal auf EUR 378 Mio. verbessert. Während umsatzseitig die Markterwartung getroffen worden sei, habe beim bereinigten EBIT der Konsens von EUR 310 Mio. übertroffen werden können. Der Auftragseingang lege um rund ein Drittel auf EUR 10,4 Mrd. zu. Laut Konzernangaben hätten vor allem positive Transformationseffekte und höhere Erlöse in den Segmenten Material Services (getrieben von höheren Walz- und Edelstahlpreisen sowie Restrukturierungseffekten), Steel Europe (höhere Stahlpreise hätten geringere Abrufe aus der Autoindustrie und gestiegene Rohstoffkosten überkompensieren können) und Multi Tracks (u.a. Großaufträge im Anlagenbau) dazu beigetragen.Für das laufende GJ 2021/22 stelle der Vorstand unverändert ein adjustiertes EBIT von EUR 1,5 bis 1,8 Mrd. (Vorjahr EUR 796 Mio.) sowie einen Nettogewinn von zumindest EUR 1 Mrd. (Vorjahr EUR -25 Mio.) in Aussicht. Vor allem das europäische Stahlgeschäft und Ergebnisverbesserungen im Segment Multi Tracks (umfasse mehrere zur Disposition stehende Geschäftsfelder), würden als Ergebnistreiber gesehen. Der aktuelle Analystenkonsens reflektiere die Finanzziele und liege für das bereinigte EBIT bei rund EUR 1,75 Mrd. und für den Nettogewinn bei etwa EUR 1 Mrd. Beim Umsatz werde ein Anstieg um ca. 6% auf knapp EUR 36 Mrd. erwartet. Aufgrund weiterer Restrukturierungskosten und höherer Investitionen werde ein ausgeglichener freier Cashflow (vor M&A) prognostiziert.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur thyssenkrupp-Aktie lautete "halten", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 10.02.2022)Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des EuropäischenParlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity