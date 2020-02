Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,85 EUR -3,04% (17.02.2020, 17:35)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (17.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Aktienkurs des Essener Konzerns seit Jahren in einer mustergültigen Abwärtsbewegung gefangen. Einziger Hoffnungsschimmer: der Verkauf der Aufzugssparte. Jetzt sorge eine Aussage von einem der größten Aktionäre des Unternehmens für neue Fantasie. Christer Gardell, Mitgründer von Großaktionär Cevian Capital, seidavon überzeugt, dass ein gutes Angebot für die Aufzugssparte großen Druck auf die Short-Positionen auslösen und die Aktie viel höher treiben könnte.Zudem sei eine erste Entscheidung im Bieter-Wettkampf gefallen. thyssenkrupp habe eine Vorauswahl für den Verkauf seiner Aufzugssparte getroffen hat: Das Unternehmen habe mitgeteilt, es werde vorrangig mit zwei Konsortien aus Finanzinvestoren weiterverhandeln. Der Wettbewerber KONE aus Finnland, der das finanziell lukrativste Angebot abgegeben habe, sei damit erst einmal aus dem Rennen - vermutlich seien die Sorgen vor den Kartellbehörden zu groß gewesen. Noch im Rennen seien ein Konsortium aus Blackstone, Carlyle und dem Canadian Pension Plan sowie eines aus Advent und Cinven.Die thyssenkrupp-Aktie bleibe ein heißes Eisen. Der Konzern möchte in Zukunft sein Stahlgeschäft als neues Kerngeschäft positionieren. Die Erlöse aus einem möglichen Verkauf der Aufzugssparte könnten Investitionen hierfür freisetzen. Garantiert sei der Erfolg damit zwar noch lange nicht, Spekulative Anleger könnten jedoch auf den Turnaround setzen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:10,895 EUR -3,24% (17.02.2020, 18:01)