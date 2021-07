Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (15.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Zu den größten Verlierern zähle am Donnerstag im schwachen Marktumfeld wieder einmal die Aktie von thyssenkrupp. Die jüngste Erholung des MDAX-Titels sei damit bereits wieder beendet. Hoffnung würden zwar die weiter hohen Stahlpreise machen. Ob diese Entwicklung ausreiche, um eine nachhaltige Trendwende beim Traditionskonzern einzuleiten, bleibe aber zumindest fraglich.Der steile Kursanstieg bei Stahlaktien zu Jahresbeginn sei Vergangenheit. Bei thyssenkrupp sei längst Ernüchterung eingekehrt. Die anhaltenden Probleme beim Umbau würden bei den Investoren wieder in den Fokus rücken. Auch Barclays-Analyst Tom Zhang bleibe wegen der Restrukturierung skeptisch. Er sehe das Kursziel lediglich bei 8,50 Euro, das Votum laute "underweight".Dabei sei Zhang grundsätzlich positiv gestimmt für die weitere Entwicklung im Stahlsektor. Die Preise dürften sich seiner Meinung nach bis Jahresende besser entwickeln, als der Markt aktuell erwarte. Die nachlassende Nachfrage in China und Europa bis Jahresende könnten die Branche zwar kurzfristig belasten. Die mittelfristigen Aussichten seien aber weiter gut. Dafür gebe es mehrere Gründe.Die Stimmung rund um thyssenkrupp bleibe trotz guter Entwicklung bei den Stahlpreisen negativ. Der Konzern habe weiter mit einem Berg an Problemen zu kämpfen und komme beim Umbau noch immer nicht entscheidend voran. Es gibt derzeit attraktivere Werte an der Börse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link