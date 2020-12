Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,672 EUR +4,91% (10.12.2020, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,704 EUR +6,68% (10.12.2020, 16:19)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (10.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am Donnerstag gehöre thyssenkrupp erneut zu den stärksten Aktien im MDAX. Seit Wochenbeginn stehe nun bereits ein Plus von mehr als zehn Prozent zu Buche. Schwung gebe es seitens der Analysten, die angesichts der Hoffnung auf eine Konjunkturerholung zunehmend optimistisch würden.Die Bank of America habe die thyssenkrupp-Aktie bereits gestern auf die "Best Ideas List" gesetzt und damit für deutliche Gewinne gesorgt. Als Kurstreiber seien die Wasserstoff-Aktivitäten und die Zukunft der Stahlsparte genannt worden.Weitere Kaufempfehlungen würden den MDAX-Titel nun erneut antreiben. Der Konzern bewege sich in die richtige Richtung, so Analyst Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank. 2021 dürfte die Stahlnachfrage weltweit wieder steigen, sage derweil Jefferies-Experte Alan Spence. Vor allem die Autobranche sollte einen Nachfrageschub verursachen, das könnte in der EU zu einem Angebotsengpass führen - und sollte den Stahlpreisen Auftrieb geben.Die thyssenkrupp-Aktie habe sich zuletzt gut entwickelt. Ziehe die Wirtschaft wie erhofft wieder an, könnte das Schlimmste überstanden sein. DER AKTIONÄR rate aber dazu, zunächst eine Lösung für die Stahlsparte abzuwarten. Bis dahin bleibt der Stahlhändler Klöckner & Co der Favorit in der Branche, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2020)