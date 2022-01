Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (25.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Innerhalb weniger Tage habe sich das Chartbild bei thyssenkrupp angesichts des branchenübergreifenden Sell-offs an den Börsen deutlich eingetrübt. Statt zweistelliger Kurse notiere die Aktie wieder so tief wie im Sommer 2021. Trotz der angeschlagenen Stimmung sollten Anleger nun ihren Blick bereits auf anstehende Termine richten, die neue Impulse bringen könnten.Bereits in der kommenden Woche, am Freitag, 4. Februar, finde die Hauptversammlung von thyssenkrupp statt. Nach dem jüngsten Kapitalmarkttag zur Wasserstoff-Tochter Nucera könnte es dann neue Details zur Strategie für das laufende Jahr geben. Neben den Börsenplänen für Nucera würden vor allem auch Aussagen zum Stahl, aber auch zur operativen Entwicklung mit Spannung erwartet.Wie es operativ beim Industriekonzern laufe, würden Anleger allerdings ohnehin spätestens in der Folgewoche erfahren. Am Donnerstag, 10. Februar, präsentiere thyssenkrupp Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22. Im Fokus stehe dabei neben der Gewinnentwicklung vor allem der Cash Flow. thyssenkrupp wolle in diesem Jahr erstmals kein Geld mehr verbrennen. Gelinge das, dürften viele Anleger wieder Vertrauen gewinnen und darauf setzen, dass der Turnaround tatsächlich gelinge.Sobald die Stimmung am Markt wieder dreht, ist die Aktie deshalb ein klarer Rebound-Kandidat, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link