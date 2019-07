Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,45 EUR +1,87% (19.07.2019, 10:03)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,45 EUR +1,73% (19.07.2019, 10:17)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (19.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der angeschlagene Industriekonzern wolle die lukrative Aufzugsparte in die Eigenständigkeit schicken, um Geld für die Sanierung der verbleibenden Geschäftsbereiche zu generieren. Noch gelte ein Börsengang als favorisierte Lösung. Doch auch ein Verkauf sei nicht ausgeschlossen. Der potenzielle Käufer Kone habe sich dazu jedoch nicht äußern wollen.Am Donnerstag habe Kone seine Quartalszahlen vorgestellt. Der Chef des finnischen Aufzugsherstellers, Henrik Ehrenrooth, habe sich dabei für eine Konsolidierung der Branche ausgesprochen, eine weitere Bereinigung mache "eine Menge Sinn". Die hartnäckigen Gerüchte über ein mögliches Interesse an ThyssenKrupp Elevator habe er allerdings nicht kommentieren wollen.Operativ sei es bei Kone weiter gut gelaufen. Der Umsatz sei um neun Prozent auf 2,54 Milliarden Euro geklettert. Dank einer starken EBIT-Marge von 12,1 Prozent sei das EBIT sogar noch stärker um 9,3 Prozent auf 307 Millionen Euro gesteigert worden. "Ich freue mich besonders, dass unser Auftragseingang weiter sehr stark gewachsen ist und dass sich die Gewinnspannen der Orders nun verbessern", habe Ehrenrooth zudem gesagt.Trotz der bestehenden hohen Risiken bei thyssenkrupp stimmt aufgrund der niedrigen Bewertung das Chance/Risiko-Verhältnis - für Mutige, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: