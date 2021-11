Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (15.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Papier des Stahl- und Industriekonzerns gehöre am Montag zu den Top-Werten im MDAX. Berichte über Pläne für einen möglichen Börsengang seines Geschäfts mit Wasserstoff-Elektrolyseuren würden den Kurs beflügeln. Alsbald könnten trading-orientierte Anleger auf den "Wasserstoffzug" aufspringen.Der Essener Konzern prüfe einen Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens Uhde Chlorine Engineers im ersten Quartal 2022, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Dabei könnte das Geschäft mit bis zu 5 Mrd. Euro bewertet werden. Noch sei keine Entscheidung über den endgültigen Zeitpunkt oder die Größe eines möglichen IPOs gefallen, habe es geheißen. thyssenkrupp habe dies gegenüber Bloomberg nicht kommentieren wollen.Uhde Chlorine Engineers sei im April 2015 als Joint Venture mit der italienischen Industrie De Nora gegründet worden. Seit dem Frühjahr prüfe der MDAX-Konzern zusammen mit Citigroup verschiedene Optionen für das Geschäft. Vorstandschefin Martina Merz habe dabei neben einem möglichen Börsengang die Option einer Fusion mit einer sogenannten Zweckgesellschaft (SPAC) ins Spiel gebracht. thyssenkrupp lege am Donnerstag die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) vor und könnte möglicherweise mehr Details dazu liefern.thyssenkrupp sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Sollten jedoch die Wasserstoffpläne konkret werden, müssedie Aktie neu bewertet werden. Risikofreudige Anleger könnten bei 9,25 Euro einen Fuß in die Tür stellen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link