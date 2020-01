Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (24.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Beim Essenr Konzern kämen die Wochen der Wahrheit. Die Hauptversammlung, die Zahlen zum abgelaufenen Quartal und der Verkauf der Aufzugssparte stünden vor der Tür. Die Herausforderungen für die neue Chefin Martina Merz würden aber weiter reichen. Sie müsse entscheiden, für was thyssenkrupp in der Zukunft stehen wolle. Das Management müsse einen Plan vorlegen, wie das schwächelnde operative Geschäft aufgepäppelt werden könne und gleichzeitig die hohen Pensionsverpflichtungen und Schulden getilgt würden.Eine positive Überraschung im ersten Quartal scheine bei der Präsentation der Zahlen am 13. Februar angesichts der anhaltenden Probleme unwahrscheinlich. Es werde sich jedoch zeigen, wie gravierend die Auswirkungen aktuell seien. Ebenfalls im Februar könnte dann eine Entscheidung über die Zukunft der Aufzugstochter fallen, spätestens im März wolle das Management eine Lösung haben. Noch sei zwar auch ein Börsengang möglich, doch ein Verkauf erscheine deutlich wahrscheinlicher.In den kommenden Wochen werde sich zeigen, wo die Reise bei thyssenkrupp hingehe. Spekulative Anleger könnten trotz der anhaltend hohen Risiken darauf setzen, dass mit den Milliarden aus dem Verkauf der Aufzüge die Trendwende gelinge, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2020)