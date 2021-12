Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (13.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach den starken Kursbewegungen im November habe sich die charttechnische Lage bei thyssenkrupp wieder beruhigt. Nach der Stabilisierung könnte angesichts der durchaus optimistischen Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 aber bald eine neue Attacke auf die 10-Euro-Marke folgen. Die Experten seien optimistisch gestimmt.17 Analysten würden sich laut der Nachrichtenagentur Bloomberg derzeit regelmäßig mit thyssenkrupp befassen. Zwölf davon würden zum Kauf raten, dem stehe nur eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Vier Mal laute das Rating zudem "halten". Das durchschnittliche Kursziel liege mit 13,58 Euro satte 45 Prozent über dem gegenwärtigen Niveau.Besonders optimistisch zeige sich Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank, der den fairen Wert der Aktie erst bei 18 Euro sehe. Beeindruckend: Selbst der skeptischste Experte, Tom Zhang von Barclays, rate zwar zum Verkauf, das Kursziel von 9,80 Euro liege aber ebenfalls über dem aktuellen Kurs.Wer investiert ist, bleibt weiter an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link