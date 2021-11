Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,018 EUR -2,08% (02.11.2021, 09:23)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,068 EUR -1,48% (02.11.2021, 09:08)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (02.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn habe die Aktie von thyssenkrupp mit einem massiven Kurssprung für Aufsehen gesorgt. Erstmals seit September notiere der MDAX-Titel wieder deutlich über der 9,00-Euro-Marke. Für Fantasie sorge dabei vor allem das Ende des langjährigen Zollstreits zwischen den USA und der Europäischen Union (EU).Der ehemalige US-Präsident Donald Trump habe einst Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa verhängt. Nun könnten begrenzte Mengen davon wieder zollfrei importiert werden. Die EU hebe im Gegenzug die Zölle auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder von Harley-Davidson auf.Die Vereinbarung helfe beiden Wirtschaftsräumen, der gemeinsamen Herausforderung durch die chinesische Wirtschaft zu begegnen, so US-Handelsministerin Gina Raimondo. Die USA würden China bereits länger vorwerfen, die heimische Wirtschaft zu subventionieren und so künstlich niedrige Preise zu schaffen. Die Trump-Zölle hätten die EU-Produzenten zusätzlich belastet, doch auch US-Unternehmen hätten unter den höheren Stahlkosten gelitten.Für einen Neueinstieg müssen zunächst noch weitere Impulse her, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link