Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,46 EUR +9,03% (17.07.2018, 15:27)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,52 EUR +9,06% (17.07.2018, 15:42)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (17.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie schießt in die Höhe! ChartanalyseInvestoren reagierten am Dienstag positiv auf die Nachricht, dass der Aufsichtsratschef Lehner seinen Hut nimmt. Zeitgleich schoss der Aktienkurs des Stahlkochers thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) um mehr als 8 Prozent in die Höhe und entkam noch einmal einem frischen Jahrestief, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Lehner sei ein Gegner der von einigen Investoren geforderten Zerschlagung des Mischkonzerns thyssenkrupp gewesen. Diese hätten nämlich die Abstoßung von unwirtschaftlichen Teilen des Konzerns gefordert und hätten das Unternehmen auf Profitabilität trimmen wollen. Doch mit dem Ausscheiden Lehner drehe sich das Personalkarussell in thyssenkrupp weiter, nachdem vor Kurzem erst der Vorstandsvorsitzende seinen Abschied verkündet habe.Technisch hat sich das Chartbild in der Aktie von thyssenkrupp mit dem heutigen Kurssprung etwas verbessert, trotzdem bleiben noch eine Menge Hürden auf der Oberseite zu nehmen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". Allen voran der gleitende Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis um 22,73 Euro, darüber die Junihochs um 24,10 Euro. Aber selbst dann bliebe der seit Sommer 2017 bestehende Abwärtstrend noch intakt, sodass das Kurspotenzial bis zu dieser Stelle eingeschränkt bleibe. Es sei jedoch stark anzunehmen, dass nach dem heutigen Kurssprung weitere Käufer aufspringen würden und die Kursnotierungen weiter gen Norden vorantreiben würden.Der heutige Kurssprung könnte im weiteren Verlauf Kursgewinne an das Niveau aus Juni dieses Jahres bei 24,10 Euro freisetzen. Darüber könnte sich das Wertpapier von thyssenkrupp sogar weiter in Richtung seiner mittelfristigen Abwärtstrendlinie und 25,70 Euro hochschrauben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: