In London seien die Aktien von NMC Health (ISIN: GB00B7FC0762, WKN: A1JWFV, Ticker-Symbol: 0N1) (+18,6%) haussiert, nachdem sich u.a. die chinesische Investmentfirma Fosun um einen 40%-igen Anteil bemühen dürfte.



Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) habe gestern den guten Auftakt der Einzelhandelsunternehmen fortgesetzt und sowohl Gewinn- als auch Umsatzschätzungen übertroffen. Alle Geschäftszweige hätten zu einem 22%-igen Umsatzwachstum beigetragen. Auch das obere Ende der Bandbreite beim Ergebnisausblick sei angehoben worden. Dennoch habe sich das Kursplus gestern auf lediglich +0,6% belaufen.



Bei Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (+4,2%) habe ein positiver Analystenkommentar rund um ein frühzeitiges Aufheben des Flugverbots der 737 Max für Aufwind gesorgt.



Kommende Woche werde die Berichtssaison mit nennenswerten Titeln, wie z. B. Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD), HP Enterprise (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP), IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA), RTL (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF), S IMMO (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI), Tiffany & Co (ISIN: US8865471085, WKN: 872811, Ticker-Symbol: TIF), UNIQA (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UQA) sowie VIG (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Ticker-Symbol: VIG) fortgesetzt. (23.08.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa konnte sich thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) (+7,0%) an die Spitze des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Laut dem "Manager Magazin" dürften weitere Unternehmen Interesse am profitablen Aufzugsgeschäft bekundet haben.