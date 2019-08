Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,545 EUR +6,54% (22.08.2019, 15:52)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (22.08.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie interessant - AktienanalyseNach einem schwachen dritten Quartal und wegen schlechter Geschäfte im Bereich Stahl senkte thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) die Prognose für das Geschäftsjahr 2018/19 deutlich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen erwarte nunmehr ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 800 Mio. Euro. Zuvor sei der Konzern von 1,1 Mrd. bis 1,2 Mrd. Euro ausgegangen. Die Gewinnwarnung habe Spuren hinterlassen: Die Aktie sei erstmals seit 2003 unter zehn Euro abgestürzt. In den vergangenen zwölf Monaten habe sich der Titel glatt halbiert. Das habe Folgen: Im September werde der Titel mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem DAX fallen. Dann könnte sich der Kursdruck nochmals erhöhen. Denn die Analysten der Commerzbank hätten errechnet, dass Indexorientierte Anleger etwa 28 Mio. Aktien auf den Markt werfen würden - Papiere im Wert von fast 270 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung von anderen Börsenplätzen und dem außerbörslichen Handel würde sich dieses Volumen erfahrungsgemäß verdoppeln.Trotzdem könnte die thyssenkrupp-Aktie gerade jetzt einen Blick wert sein. Denn die Umbaupläne des Konzerns würden weiterhin für Fantasie sorgen. Um profitabler und wettbewerbsfähiger zu werden, würden die Essener weitere Geschäfte auf den Prüfstand stellen, die derzeit Geld verbrennen würden. Beim geplanten Börsengang der Aufzugssparte fahre das Management zweigleisig und prüfe auch Kaufangebote. Analysten würden die Aufzugssparte auf einen Betrag taxieren, der den Börsenwert von thyssenkrupp plus Verschuldung deutlich übersteige.Insofern würden schon vage Spekulationen reichen, um den Kurs in die Höhe schießen zu lassen. Allerdings sollten Anleger weiterhin nur mit Puffer investieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:10,605 EUR +7,47% (22.08.2019, 15:36)