Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,27 EUR +8,11% (17.07.2018, 11:33)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,27 EUR +7,58% (17.07.2018, 11:45)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (17.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am Montagabend habe Aufsichtsratschef Ulrich Lehner sein Mandat zurückgegeben. Nachdem letztlich schon CEO Heinrich Hiesinger zurückgetreten sei, stehe der Konzern jetzt am Scheideweg. Die neue Führung müsse die schwierige Entscheidung treffen, mit welcher Strategie der Konzern in die Zukunft gehe.Der Rücktritt von Lehner zeige, wie tief die Gräben bei thyssenkrupp zwischen Arbeitnehmern, aktivistischen Investoren und den Beitz-Erben Hiesinger und Lehner gewesen sei. Es scheine möglich, dass der Aufsichtsratschef, der sich stets klar gegen eine Zerschlagung des Konzerns ausgesprochen habe, keine Unterstützung mehr für seine Position vorgefunden habe. Letzt seien schon Vermutungen laut geworden, dass sich die Krupp-Stiftung als größter Einzelaktionär auf die Aktivisten Cevian und Elliot zubewegt habe.Als Grund für sein Ausscheiden habe Lehner dann auch das mangelnde Vertrauen großer Aktionäre genannt. So sei ein gemeinsames Verständnis im Aufsichtsrat über die strategische Ausrichtung nicht mehr gegeben gewesen. Seine Entscheidung solle jetzt dazu beitragen, "das notwendige Bewusstsein bei allen Beteiligten zu schaffen, dass eine Zerschlagung des Unternehmens und der damit verbundene Verlust von vielen Arbeitsplätzen keine Option darstellt - weder im Sinne des Stifters noch im Sinne unseres Landes", so Lehner weiter.Die thyssenkrupp-Aktie bleibt deshalb lediglich eine Halteposition, der Stopp liegt bei 18,00 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: