Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG.



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.07.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein deutsches Industrieunternehmen welches in sechs verschiedenen Geschäftsbereichen operiert: Components Technology, Elevator Technology, Industrial Solutions, Materials Services, Steel Europe und Steel Americas, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Laut einem Bericht im "Handelsblatt" wolle sich der Konzern bereits im September von seinem Stahlgeschäft trennen. Der Bereich trage mittlerweile nur noch ein Fünftel des gesamten Umsatzes bei und sei meist sogar für Verluste verantwortlich. Die Stahlbranche befinde sich seit einiger Zeit in der Krise - habe mit volatilen Preisen und einem Überangebot zu kämpfen.Es werde ein Zusammenschluss mit dem indischen Wettbewerber Tata Steel Europe angestrebt. Doch würde dies nicht klappen, sei man auch bereit sich auf andere Wettbewerber in Asien oder Osteuropa einzulassen. Auch ein eigener Börsengang werde in Betracht gezogen.Durch die Fusion mit Tata könne man jährlich bis zu EUR 500 Millionen sparen, habe es aus Konzernkreisen geheißen. Man wolle jedoch weniger als 50 Prozent am möglichen Fusionsunternehmen halten. Dadurch würde das Stahlgeschäft aus der Bilanz von thyssenkrupp verschwinden und durch einen Schuldtransfer könnte diese enorm aufgebessert werden. Des Weiteren könnte die Fusion neuen finanziellen Spielraum für andere, lukrativere Industriesparten schaffen.Der Deal sei jedoch längst nicht beschlossen, da wichtige Eckdaten und Fragen bisher ungeklärt seien. Unter anderem herrsche Unklarheit über die Pensionsverpflichtungen für die britischen Stahlarbeiter von Tata. Dem dafür vorgesehenen Fonds würden noch rund 2 Milliarden Pfund fehlen. thyssenkrupp möchte, laut Unternehmenskreisen, für die ausstehende Summe nicht selber bürgen und so hoffe man auf die Regierung in London, welche im Gegenzug eine Beteiligung an den britischen Werken, oder dem Gesamtkonstrukt erhalten könnte.Der derzeitige Vorstandschef Heinrich Hiesinger sei bekannt dafür, nicht vor Unternehmensabspaltungen zurückzuschrecken. So habe er in seiner Amtszeit bereits die Servicesparte Xervon mit 9.000 Mitarbeitern, das Edelstahlgeschäft, sowie ein Stahlkraftwerk in Alabama veräußern lassen.Mit den in diesem Jahr bereits veröffentlichten Quartalszahlen hätten die Aktionäre zufrieden sein können. Der Umsatz sei im ersten Quartal um 5,6% (yoy) und im zweiten Quartal 2017 um 10,7% (yoy) gestiegen. Das EBIT habe sich im ersten Quartal auf EUR 339 Millionen (+ 35,1% yoy) und im zweiten auf EUR 410 Millionen (+7,0% yoy) belaufen.Zukunftssicher sei das deutsche Unternehmen jedoch wohl noch nicht aufgestellt. Speziell in Konjunkturschwankungen könnte das Eigenkapital von EUR 2,3 Milliarden nicht ausreichend sein und thyssenkrupp in Bedrängnis bringen.Die thyssenkrupp-Aktie sei am Montag, nach Veröffentlichung des Artikels, der Top-Performer im DAX gewesen und um 4,92% angestiegen. Derzeit notiere die Aktie mit einem KGV von 46,10 und einer Marktkapitalisierung von EUR 14,7 Milliarden um EUR 26,10. 13 Bloomberg-Analysten würden die Aktie auf "buy", neun auf "hold" setzen und vier würden zu "sell" raten. Sie würden das durchschnittliche Kursziel auf 26,80 und somit knapp über den aktuellen Preis setzen.