Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Es bleibe weiterhin offen, wie es bei dem Konzern nach dem Abgang von Heinrich Hiesinger weitergehe. Die Krupp-Stiftung als Großaktionär habe zwar ihre Unterstützung für die bisherige Strategie signalisiert. Zugleich seien jedoch neue Details über die dubiose Rolle von Stiftungschefin Ursula Gather bekannt geworden.Laut "Handelsblatt" solle sich Gather bereits vor zwei Jahren mit den Eigentümern des finnischen Aufzugbauers Kone getroffen haben. Das Thema dabei: Eine Fusion der Aufzugsparte mit dem Wettbewerber. Gather, die zu diesem Zeipunkt noch nicht Mitglied des Aufsichtsrats gewesen sei, habe jedoch keinerlei Mandat für Verhandlungen. Ferner habe das Management um Hiesinger eine Fusion der Gewinnperle vehement abgelehnt.Bislang habe einem Zusammenschluss auch der Wille des einstigen Patriarchen Berthold Beitz entgegengestanden. Er habe Verhandlungen mit Kone untersagt, nachdem die Finnen einst im Aufzugskartell als Kronzeuge unter anderem gegen thyssenkrupp ausgesagt hätten. Hiesinger habe die Anweisung befolgt, Gather könnte jetzt jedoch einen anderen Weg einschlagen. Auch wenn die Krupp-Stiftung am Freitag erklärt habe, dass die Einheit des Unternehmens gewahrt werden solle, scheinen unter Gather auch weiter Abspaltungen möglich. Einziger Haken: Eigentlich verbiete die Satzung der Stiftung eine Zerschlagung.Anleger benötigen bei der thyssenkrupp-Aktie Geduld und beachten den Stopp bei 18,00 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: