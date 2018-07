Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (03.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Bei dem DAX-Konzern herrsche Erleichterung, dass der Deal mit Tata nach den über zwei Jahre andauernden Verhandlungen endlich unterzeichnet sei. Er könne sich damit künftig wie seit Langem geplant auf die lukrativen Technologiesparten konzentrieren. Ferner werde die Bilanz entlastet.An dem Gemeinschaftsunternehmen seien künftig sowohl thyssenkrupp als auch Tata mit je 50% beteiligt. Das bedeute, dass die Stahlbeteiligung künftig nicht mehr in der Bilanz aufgeführt werden müsse. Da zugleich vier Mrd. Euro an Schulden auf die Tochter übertragen würden, werde sich die Eigenkapitalquote des Restkonzerns von derzeit knapp unter 10% auf mindestens 15% erhöhen. Außerdem werde mit einer jährlichen Dividende gerechnet, die bei thyssenkrupp auf einen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt werde.Der Konzern verbessere dadurch seine finanzielle Situation erheblich. Mittelfristig sei auch ein Börsengang zu erwarten, dann müssten thyssen und Tata jedoch bis 2026 die Mehrheit behalten. Dank der neuen Situation seien beim DAX-Konzern auch wieder Zukäufe denkbar. Denn entscheidend werde es jetzt sein, die verbleibenden Technologiesparten - beim Werkstoffhandel würden die meisten Experten mit einem anstehenden Verkauf rechnen - zu stärken. Das Problem: In der jüngeren Vergangenheit hätten die einzelnen Bereiche im Konglomerat schwächer abgeschnitten als Konkurrenten. Das gelte es nun zu ändern."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit einer Trading-Position auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl in einer aktuellen thyssenkrupp-Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: