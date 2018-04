Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (10.04.2018/ac/a/d)



Das Unternehmen stehe aufgrund des geplanten Zusammenschlusses der Stahlsparte mit dem indischen Wettbewerber Tata Steel weiter in der Kritik. Der neue Betriebsratschef Tekin Nasikkol habe angekündigt, "jede noch so kleine Entwicklung" im Zusammenhang mit der Stahlfusion zu hinterfragen."Das vom Vorstand geplante Joint Venture ist noch lange nicht beschlossen - Nachteile für unsere Standorte unserer Belegschaft machen wir nicht mit", so Nasikko. Sein neuer Stellvertreter Horst Gawlik, bisher Geschäftsführer des Betriebsrats, habe derweil das schwindende Vertrauen in den Vorstand beklagt. Die täglichen Gerüchte hätten die Belegschaft stets aufs Neue verunsichert.Kritisch werde bei den Arbeitnehmern insbesondere gesehen, dass Tata offensichtlich nach der Mehrheit im Joint Venture strebe. Ferner solle das niederländische Tata-Werk die Gewinne nicht in das JV einbringen müssen, sondern selbst über deren Verwendung entscheiden können. Sollten diese Pläne umgesetzt werden, würden auch die deutschen Arbeitnehmer ähnliche Rechte einfordern wollwn.Mit dem nachhaltigen Sprung über den Widerstand im Bereich von 22,20 Euro würde die thyssenkrupp-Aktie ein neues Kaufsignal generieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.04.2018)