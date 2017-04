Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (25.04.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: "Ein Kampf mit harten Bandagen" - AktienanalyseMit Einsparungen von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren will thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) die Stahlsparte wieder in den Bereich schwarzer Zahlen führen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Ebenfalls im Fokus stehe derzeit die Fusion mit dem Konkurrenten Tata Steel sowie Probleme bei einem Milliardenauftrag der Tochter ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).Laut Dieter Lieske, Bevollmächtigter der IG Metall Duisburg-Dinslaken, seien von der geplanten Restrukturierung der schwächelnden Stahlsparte nicht nur 300 bis 400 Jobs in Bochum und Duisburg-Hüttenheim betroffen, sondern es gehe insgesamt um etwa 4.000 Arbeitsplätze von ThyssenKrupp Steel Europe. Das entspreche etwa 15 Prozent der 27.000 Jobs in diesem Geschäftsfeld.Die geplanten Kostensenkungen würden allerdings nicht nur den Block Personal betreffen, so sollten diese auch in den Bereichen Instandhaltung und Reparatur, Logistik, Vertrieb und der Verwaltung anfallen. Langfristig sollten die Maßnahmen dazu führen, dass die Stahlsparte kontinuierlich ihre Kapitalkosten erwirtschafte.Auch die positive Nachricht aus jüngster Vergangenheit scheine aktuell ein wenig getrübt. Erst kürzlich habe die Tochter TKMS, zusammen mit dem Werftkonzern Lurssen, den Zuschlag der Bundesrepublik für die Auslieferung von fünf neuen Korvetten für die Bundesmarine bekommen. Die veranschlagten Kosten seitens der Politik hätten 1,5 Milliarden Euro betragen, gefordert werde allerdings fast das Doppelte durch die beiden Auftragnehmer. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen habe diesen Vorschlag strikt abgelehnt und betont: "Wir sind jetzt mit den Auftragnehmern in harten Verhandlungen."Aktuell notiere die thyssenkrupp-Aktie bei EUR 22,14 (Stand 25.04.2017). Analysten von Bloomberg würden das 12-Monats-Kursziel für thyssenkrupp auf EUR 26,42 setzen. 13 Analysten würden die thyssenkrupp-Aktie auf "buy", neun auf "hold" und vier auf "sell" setzen. Die Euphorie nach der Frankreich-Wahl treibe auch diese Aktie ein wenig nach oben. Die angeführten Probleme der Stahlbranche und der Poker um den Korvetten-Auftrag könnten allerdings zum Stimmungskiller werden, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 25.04.2017)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: