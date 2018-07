Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (06.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Wenige Tage nachdem ein bindender Vertrag (am 30.06.) zwischen thyssenkrupp und Tata Steel zur Gründung eines paritätischen europäischen Stahl-Joint Ventures unterzeichnet worden sei, was einen der tiefsten Einschnitte der Unternehmensgeschichte einläute (langfristig wahrscheinlich vollständige Trennung vom Stahlgeschäft), habe CEO Hiesinger angekündigt, thyssenkrupp verlassen zu wollen. Sein Mandat laufe noch bis November 2020. Der seit sieben Jahren amtierende Konzernlenker sei es nach Meinung von Diermeier offenbar leid, sich von den divergierenden Interessenlagen bei thyssenkrupp (Krupp-Stiftung vs. Cevian/Elliott vs. Arbeitnehmervertreter) aufreiben zu lassen. Der zweitgrößte Aktionär - Cevian - habe Medienberichten zufolge aufgrund der Konditionen der thyssenkrupp-Tata Steel-Vereinbarung im Aufsichtsrat gegen das Vorhaben gestimmt.Auch wenn Hiesinger aus Sicht des Analysten in seiner Amtszeit durchaus Fehler begangen habe (Outokumpu-Deal; schlechte Ergebnisentwicklung bei Industrial Solutions), habe er thyssenkrupp aus einer existenzgefährdenden Situation herausholen und dabei die geringe Eigenkapitalbasis im Blick behalten müssen. Die Suche nach einem neuen CEO sollte sich nach Meinung von Diermeier schwierig gestalten. Das Strategie-Update (inkl. neuer Finanzziele) werde sich nun wahrscheinlich verzögern.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die thyssenkrupp-Aktie (YTD: -11%) weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde bei 23,50 Euro belassen. (Analyse vom 06.07.2018)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,01 EUR +2,42% (06.07.2018, 10:45)