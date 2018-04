Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (18.04.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Ausbruch dürfte Wirkung zeigen - Chartanalysethyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) scheiterte Ende Januar 2018 am Widerstandsbereich um 26,43 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei es zu einem Abverkauf auf 20,67 EUR gekommen. Mit diesem Tief vom 5. März 2018 habe eine Bodenbildung eingesetzt. Diese Bodenbildung habe die thyssenkrupp-Aktie gestern abgeschlossen. Zwar habe sie bereits am Freitag über dem Widerstand bei 22,26 EUR geschlossen, aber nach einem Rückfall am Montag habe sie gestern mit einer langen weißen Kerze auf eine neues Hoch in der kurzfristigen Aufwärtsbewegung angezogen.Dieser Ausbruch dürfte in den nächsten Tagen Wirkung zeigen. Gewinne bis ca. 23,25 und 24,33 EUR seien zunächst möglich. Ein Ausbruch über 24,33 EUR würde sogar weiteres Potenzial in Richtung 26,43 EUR freisetzen. Sollte der Industriewert allerdings unter das Tief vom Montag bei 22,18 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 21,05 EUR drohen. (Analyse vom 18.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link