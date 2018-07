Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

21,69 EUR -1,45% (09.07.2018, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

21,71 EUR -1,45% (09.07.2018, 16:12)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (09.07.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Jens Münstermann von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).thyssenkrupp und Tata Steel hätten per 30. Juni 2018 einen Vertrag zum Zusammenschluss der europäischen Stahlaktivitäten in einem Gemeinschaftsunternehmens (50/50-JV) geschlossen. Auf dieses würden proforma ein Umsatz von ca. 17 Mrd. EUR, Versandmengen von mehr als 21 Mio. t. mit dem Fokus auf Flachstahl und anfänglich ca. 48.000 Arbeitnehmer an 34 Standorten entfallen. Die Wettbewerbsbehörden müssten dem Zusammenschluss zur europäischen Nr. 2 (hinter ArcelorMittal) noch zustimmen. Für das JV würden anfängliche, jährliche Synergien von 400 bis 500 Mio. EUR avisiert. Bei einem möglichen JV-Börsengang habe thyssenkrupp Anspruch auf 55% der Erlöse.thyssenkrupp buche Steel Europe aktuell als nicht fortzuführende Aktivitäten (DOP). Ein Abschluss des JV (Closing) führe dazu, dass die 50%-Beteiligung am JV zum anteiligen Buchwert (at-equity) bilanziert werde. Den damit verbundenen Buchgewinn avisiere thyssenkrupp mit mehr als 2 Mrd. EUR. Pensionsverbindlichkeiten von ca. 4 Mrd. EUR sollten die Konzernbilanz verlassen, während gleichzeitig die damit verbundenen Zahlungen von mehr als 0,2 Mrd. EUR p.a. wegfallen würden. Das gebundene Kapital (Capital Employed) von thyssenkrupp solle um ein Drittel auf rund 10 Mrd. EUR sinken, während die Eigenkapitalquote auf über 15% steigen dürfte (Q2-17/18: 10%).Der Analyst leite aus seinem SOP-Modell ein Kursziel von 23,00 EUR ab. Neben der allgemeinen Konjunkturabhängigkeit bestehe aktuell eine Unterauslastung im Bereich Marine Systems. Es bestehe das Risiko, dass eine Zeit ohne CEO und möglicherweise divergierende Meinungen im AR die Entwicklung bei thyssenkrupp bremsen würden. Per 6.Juli 2018 habe der Aufsichtsrat von thyssenkrupp dem Wunsch von CEO Hiesinger entsprochen, dessen bis 2020 reichendes Vorstandsmandat vorzeitig zu beenden. Ein zuvor avisiertes Strategie-Update solle nun erst mit Ernennung eines neuen CEO vorgestellt werden. Das Rücktrittsgesuch von CEO Hiesinger sei mit der Nachricht über den Abgang von Bilfinger's CFO Patzak zusammengefallen. Bei beiden Unternehmen sei der aktivistische Investor Cevian engagiert. Dies nähre die Spekulation, Cevian könnte Patzak bei thysssenkrupp installieren, um die operative Performance zu heben und/oder den Konzern aufzuteilen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: