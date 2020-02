Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,266 EUR -0,06% (26.02.2020, 15:34)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (26.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Crash an den Börsen habe auch die Talfahrt bei thyssenkrupp beschleunigt. Am Mittwoch sei das Papier des Essener Konzerns erstmals seit 2003 wieder unter die 9-Euro-Marke gefallen. Sollte sich die Konjunktur durch das Coronavirus weiter eintrüben, würden den angeschlagenen Sparten weitere Belastungen drohen. Rettungsanker solle der Verkauf der Aufzugssparte sein. Am Donnerstag komme der Aufsichtsrat von thyssenkrupp zur voraussichtlich entscheidenden Sitzung über den Verkauf der Aufzugssparte zusammen. Nach dem spektakulären Rückzug des finnischen Wettbewerbers KONE habe das Kontrollgremium die Wahl zwischen zwei Konsortien von Finanzinvestoren.Finanziell dürften sich die Angebote der Finanzinvestoren nicht allzu sehr unterscheiden. Eine entscheidende Rolle dürfte deshalb auch spielen, wer die Arbeitnehmer auf seiner Seite habe. Zuletzt habe die IG Metall bereits mit beiden Bietern Vereinbarungen für den Verkaufsfall geschlossen. Wer nun den Zuschlag erhalte, lasse sich allerdings noch nicht erahnen.thyssenkrupp bekomme voraussichtlich gut 15 Mrd. Euro für die Aufzugssparte. Mit dem Geld müssten Schulden getilgt, Pensionsverpflichtungen gedeckt und die maroden Stahlhütten saniert werden. Es sei eine Herkulesaufgabe mit offenem Ausgang. Nachdem die thyssenkrupp-Aktie zuletzt ausgestoppt worden sei, sollten Anleger nun zunächst an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:9,26 EUR +0,65% (26.02.2020, 15:45)