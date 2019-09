Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,24 EUR +2,23% (05.09.2019, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,245 EUR +2,23% (05.09.2019, 09:44)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (05.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe die Deutsche Börse die neuen Indexanpassungen veröffentlicht. Erstmals seit einem Jahr gebe es auch im DAX Veränderungen. Wie erwartet müsse thyssenkrupp den deutschen Leitindex verlassen. Neu dabei sei der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines. Auch in MDAX und SDAX gebe es neue Gesichter.CTS Eventim und die Compugroup würden aus dem SDAX in den MDAX aufsteigen, Norma und die Deutsche Euroshop müssten dafür den entgegengesetzten Weg antreten. Zudem falle der kriselnde Maschinenbauer Aumann aus dem SDAX und werde durch die VW-Abspaltung Traton ersetzt.Der Abstieg von thyssenkrupp aus dem DAX komme derweil nicht überraschend. "Dass uns der Abstieg aus dem DAX enttäuscht, steht außer Frage. Als Gründungsmitglied wären wir dem Leitindex gern erhalten geblieben", habe Konzernchef Guido Kerkhoff kommentiert. "Wichtig ist, dass wir den Konzern jetzt neu und profitabler aufstellen, um so das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Darauf liegt unser Fokus, daran arbeiten wir mit aller Kraft."Wichtig seien die Indexanpassungen vor allem für Fonds, die die Zusammensetzung exakt nachbilden würden. Diese müssten ihr Portfolio nun umschichten. Davon könnten die Aufsteiger wie MTU in den kommenden Tagen profitieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: