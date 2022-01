Unklar sei, ob sich bestehende Investoren, zu denen unter anderem Amazon, Siemens und E.ON zählen würden, an der geplanten PIPE-Finanzierung beteiligen würden. Die tado-Sprecherin habe gegenüber dem "Aktionär" darauf verwiesen, dass nun erst begonnen werde, das Investment einzusammeln.



Die Anleger würden wohlwollend auf die Ankündigung der Fusion reagieren. Nachdem die GFJ ESG Acquisition-Aktie am Montag drei Prozent habe zulegen können, notiere sie am Dienstagmittag unverändert bei 10,10 Euro.



tado sei im Wachstumsmarkt der intelligenten Thermostate stark positioniert und decke die gesamte Wertschöpfungskette von der Netzintegration und -verteilung bis zum Energieeinzelhandel und -verbrauch ab.



"Der Aktionär" wird eine Bewertung abgeben, sobald das Unternehmen ausreichend Informationen vorgelegt hat, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 18.01.2022)



tado° ist führend in Technologien zur intelligenten Klimasteuerung zuhause. Über eine Million installierte Geräte, beste Bewertungen auf Amazon & Co und zufriedene Kunden auf der ganzen Welt sprechen für tado°. (18.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutschlands nächster SPAC-Börsengang nimmt Formen an: Über die Fusion mit GFJ ESG Acquisition I (ISIN LU2358378979/ WKN A3CS4Z) plant tado den Sprung aufs Parkett in Frankfurt, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Mit ihren intelligenten Heizungsthermostaten stünden die Münchner in Konkurrenz zu einer Google-Tochter und hätten unter anderem Amazon als Investor an Bord.Der Markt für smarte Thermostate profitiere stark vom gestiegenen Klimabewusstsein und solle Marktforschern zufolge bis 2027 11,4 Milliarden Dollar schwer werden. Das entspreche einem durchschnittlichen Wachstum pro Jahr von 28 Prozent. Unter anderem konkurriere tado mit dem Smart-Home-Unternehmen Nest, das 2014 für 3,2 Milliarden Dollar von Google übernommen worden sei.Laut der Investoren-Präsentation hätten die Münchner bislang zwei Millionen Thermostate verkauft. Bis 2025 wolle das Management 500 Millionen Euro umsetzen. Nähere Angaben zur Geschäftsentwicklung würden sich in den bislang veröffentlichten Unterlagen aber nicht finden.