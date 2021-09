Mehrere Profiteure



Hoymann nenne unter den größeren Unternehmen Nordex, SMA und RWE, dazu noch kleinere Anbieter wie ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) und Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT). Im Einzelnen rechne der Analyst bei Nordex, die er mit "buy" und einem Ziel von 28 Euro einstufe, mit positiven Impulsen durch vergrößerte Windenergiekapazitäten in Deutschland. Derzeit betrage der deutsche Marktanteil für den Anlagenbauer rund 20%. Rund zwei Gigawatt an installierter Leistung könnten künftig auf Nordex entfallen.



Für den Solarausrüster SMA Solar sehe es schon deswegen gut aus, weil Deutschland der größte Einzelmarkt sei. Aktuell stufte der Analyst SMA Solar mit "buy" und einem Ziel von 58 Euro ein. Der Versorger RWE könnte indes von verstärkten Zulassungen und mehr Nutzungsflächen für seine Anlagen profitieren. Mit der Empfehlung "buy" und einem Ziel von 48 Euro sei Hoyman entsprechend zuversichtlich für den DAX-Wert gestimmt.



"Der Aktionär" sehe die Bundestagswahl ebenfalls sehr positiv für Green-Tech-Aktien. RWE, ABO Wind und Energiekontor stünden auf der Empfehlungsliste. SMA Solar und Nordex dagegen müssten zunächst einmal die Margenprobleme in den Griff bekommen und die Herausforderungen angesichts der globalen Verwerfungen auf den Rohstoffmärkten und bei den Lieferketten bewältigen. Erst dann dürften die Aussichten auf weitere Aufträge auch die Aktien wieder befeuern.



