Börsenplätze secunet Security Networks-Aktie:



XETRA-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

117,00 EUR +17,00% (23.03.2020, 12:43)



Tradegate-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

119,50 EUR +16,59% (23.03.2020, 12:36)



ISIN secunet Security Networks-Aktie:

DE0007276503



WKN secunet Security Networks-Aktie:

727650



Ticker-Symbol secunet Security Networks-Aktie:

YSN



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist einer der führenden deutschen Anbieter für anspruchsvolle IT-Sicherheit. Mehr als 600 Experten konzentrieren sich auf Themen wie Kryptographie, E-Government, Business Security und Automotive Security und entwickeln dafür innovative Produkte sowie hochsichere und vertrauenswürdige Lösungen. Zu den mehr als 500 nationalen und internationalen Kunden gehören viele DAX-Unternehmen sowie zahlreiche Behörden und Organisationen. Secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



secunet wurde 1997 gegründet und erzielte 2019 einen Umsatz von 226,9 Millionen Euro. Die secunet Security Networks AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com. (23.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während DAX und Co ihre Talfahrt beschleunigen würden, würden am Markt immer wieder potenzielle Krisengewinner gespielt. Neben Unternehmen, die möglicherweise helfen könnten, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen, würden dabei auch Firmen wie Kochboxenlieferant HelloFresh und diverse Online-Händler wie Amazon, SHOP APOTHEKE und zooplus in den Fokus rücken. Blicke man hier etwas über den Tellerrand hinaus, komme man schnell auf das Thema Cyberkriminalität - und damit auf die IT-Security-Branche. Es sei vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis der Markt sich auch diesem Segment zuwenden werde. Ein potenzieller Kandidat sei die Aktie von secunet.Bislang seien IT-Sicherheitsangebote für die öffentliche Hand gewesen, wie Datenverschlüsselung, automatisierte Grenzkontrollen oder die Online-Steuererklärung (ELSTER), die Wachstumstreiber bei secunet. Im abgelaufenen Jahr sei das Gesundheitswesen dazu gekommen. Die Gesellschaft habe den gesetzlich vorgeschriebenen Einsatz einer Telematik-Infrastruktur genutzt, um über den selbst entwickelten "Konnektor" Arzt- und Zahnarztpraxen sicher miteinander zu vernetzen. Nach Etablierung dieser Technologie bestehe in Zukunft weiteres Wachstumspotenzial durch die Ausrüstung von Krankenhäusern und Apotheken. Zudem gebe es wiederkehrende Umsätze durch langfristige Service- und Wartungsverträge rund um diesen Gesundheitskonnektor.Mit einem Umsatzplus von 39 Prozent auf 226,9 Millionen Euro sei der IT-Sicherheitsspezialist 2019 im sechsten Jahr in Folge gewachsen. Das operative Ergebnis sei um 23 Prozent auf 33,2 Millionen Euro geklettert. Weiter steigende Kundenzahlen im Gesundheitssektor und das solide und krisensichere Basisgeschäft mit der öffentlichen Hand dürften auch im verflixten siebten Jahr für Wachstum sorgen.Risikobewusste Anleger können mit einer kleinen, limitierten Position auf dieses Szenario spekulieren, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link