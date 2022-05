Börsenplätze q.beyond-Aktie:



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (09.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) unverändert zu kaufen.q.beyond habe heute Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht, die ein anhaltend starkes Wachstum im Segment Cloud & IoT zeigen würden. Umfangreiche Vertragsverlängerungen (Auftragseingang: +164,9% yoy) hätten zu einer attraktiven Book-to-Bill-Ratio von 1,85x geführt.Die Dynamik im Cloud- & IoT-Segment habe nochmals zugenommen (+21,5% yoy; Umsatzanteil: 77,5%). Etwa 1,8 Mio. Euro dürften dabei aus einem anorganischen Erlösbeitrag von datac stammen (Zukauf im Juni 2021). Das SAP-Geschäft (-16,9% yoy) sei hingegen von hohen Inzidenzen bzw. Quarantänen ganzer Teams betroffen gewesen. Die SAP-Segmentmarge (EBITDA vor Verwaltungskosten) sei infolge einer strikten Kostendisziplin dennoch um +0,8 PP yoy gesteigert worden. Der hohe Konzern-Auftragseingang resultiere auch aus der Vertragsverlängerung eines Großkunden.Die jüngst veröffentlichte Guidance 2022 fuße auf zwei ergebnisbelastenden Aspekten. Einerseits sei das profitable Colocation-Geschäft (EBITDA: 5 Mio. Euro p.a.) gegen den operativen Geschäftsbetrieb von scanplus getauscht worden. Der Vorstand plane in diesem Jahr noch mit einem EBITDA-Beitrag von nur 1 Mio. Euro, da das Cloud-Portal sowohl Produktinvestitionen als auch Restrukturierungsaufwendungen erfordere. Bereits 2023 solle scanplus jedoch eine zweistellige EBITDA-Marge erzielen.Andererseits habe QBY bereits zusätzliche Investitionen in den Ausbau des SaaS-Geschäfts von rund 5 Mio. Euro getätigt, die sich in sprungfixen Personalaufwendungen für Entwickler und Marketingexperten sowie weiteren Vertriebskosten niederschlagen würden. Angesichts dessen habe die operative EBITDA-Marge Q1 stagniert, dürfte sich im Gesamtjahr dennoch auf 5,1% erhöhen (Vj.: 2,2%).Hinsichtlich der Top- und Bottom-Line-Entwicklung operiere q.beyond nach dem ersten Quartal 2022 im erwarteten Rahmen.Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die q.beyond-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 2,60 Euro. (Analyse vom 09.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link