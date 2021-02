Börsenplätze q.beyond-Aktie:



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: , WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. q.beyond unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team von q.beyond aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (17.02.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der q.beyond AG (vormals: QSC) (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).Am Dienstag habe Montega AG mit q.beyonds CEO Jürgen Hermann eine virtuelle Roadshow veranstaltet. Die wichtigsten Erkenntnisse seien nachfolgend zusammengefasst.Möglicher Verkauf des Colocation-Geschäfts: Für die vermieteten Rechenzentrumsflächen in Nürnberg und München (ca. 10.000 Quadratmeter) erscheine aufgrund der zunehmenden Forcierung von Cloud-und IoT-Dienstleistungen mitsamt eigenentwickelter Lösungen (u.a. StoreButler, Edgizer) ein Verkauf strategisch sinnvoll. Der Geschäftsbereich habe 2020 Umsätze von rund 20 Mio. Euro erzielt. Zwar liege die EBITDA-Marge (MONe: ca. 25%) auf einem attraktiven Niveau, jedoch sei dafür neben dem historischen Initialinvestment sowie regelmäßigen Erweiterungsinvestitionen ein jährlicher Maintenance-CAPEX-Bedarf von 2 bis 3 Mio. Euro notwendig. Bei einem EBITDA-Multiple von 9x bis 10x ergebe sich ein potenzieller Verkaufserlös von etwa 45 Mio. Euro, der bereits zum Ende dieses Jahres vereinnahmt werden könnte. Damit würden sich ein ausgeweitetes M&A-Volumen für Zukäufe realisieren lassen. Nach Ansicht von Weidhüner dürfte für den IT-Dienstleister v.a. mein Ausbau des Serviceportfolios (z.B. hinsichtlich Lösungen von ServiceNow und Salesforce.com) sowie eine Vertiefung oder Erweiterung spezifischer Branchenkenntnisse geeignet sein.Perspektivische Veräußerung des Rechenzentrums in Hamburg: Die Serverkapazitäten für angebotene Managed Services würden sich dagegen auf einem weiteren rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück in Hamburg (Winterhude) befinden. Mittel-und langfristig halte Weidhüner auch einen Verkauf dieses Assets für sinnvoll, um weitere Liquidität freizusetzen. Das Grundstück sei zu Q3/20 mit knapp 20 Mio. Euro in der Bilanz gestanden und dürfte aufgrund der vergangenen Immobilienpreisentwicklung über umfangreiche stille Reserven verfügen, sodass Weidhüner einen Verkehrswert von ca. 30 Mio. Euro als realistisch erachte. Notwendige Kapazitäten für Private Cloud-Dienste könnte sich q.beyond dann im Rahmen eines "Sale and Lease Back"-Verfahrens oder des Fremdbezugs von Colocation-Diensten sichern.Operative Positionierungweiterattraktiv: Im SAP-Segment würden wiederkehrende Umsätze aus dem Betriebs- und Applikationsmanagement (Anteil ca. 50%) eine attraktive Stabilität verschaffen, während bei Transformationsprojekten eine selektive Investitionszurückhaltung (COVID-19) vorliege. Intensivierten Privacy Shield-Diskussionen rund um die Cloud-Sicherheit begegne q.beyond gelassen, da die Gesellschaft sowohl für die Bereitstellung von Public Cloud-Diensten der "Hyperscaler" als auch für die verstärkte Implementierung von Private Cloud-Diensten aus eigenen Rechenzentrumskapazitäten gut gerüstet sei. Neben den intakten Core-Aktivitäten dürfte mittel- und langfristig insbesondere eine zunehmende Marktdurchdringung der eigenen IT-Lösungen zu einer weiteren Margenexpansion führen.Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse daher seine Kaufempfehlung für die q.beyond-Aktie mit unverändertem Kursziel von 2,50 Euro. (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link