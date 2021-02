Tradegate-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

1,914 EUR +0,53% (11.02.2021, 11:54)



ISIN q.beyond-Aktie:

DE0005137004



WKN q.beyond-Aktie:

513700



Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. q.beyond unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team von q.beyond aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (11.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - q.beyond: IT-Dienstleister mit ordentlichen Geschäftszahlen - AktienanalyseNach der im zweiten Halbjahr 2020 erfolgten Umbenennung von QSC in q.beyond (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) hat der IT-Dienstleister nun ordentliche Geschäftszahlen vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit 39,8 Mio. Euro hätten die Erlöse um 13 Prozent über dem Niveau des dritten Quartals 2020 und sogar um 20 Prozent über Vorjahr gelegen. Das EBITDA habe im Schlussquartal positives Terrain erreicht. q.beyond-Vorstand Jürgen Hermann erkläre: "Unser skalierbares Geschäftsmodell bewährt sich auch in dieser historischen Ausnahmesituation. Wir bringen Kunden in der Coronakrise sicher durch die digitale Transformation und erzielen so kontinuierlich steigende und überwiegend wiederkehrende Umsätze." Der Auftragseingang sei um 21 Prozent auf 161 Mio. Euro geklettert. Das schaffe "eine hervorragende Basis für erneut deutliche Umsatzsteigerungen auch im Jahr 2021", so q.beyond-CEO Jürgen Hermann.Während bislang noch von zweistelligen Wachstumsraten die Rede sei, solle es am 1. März einen konkreten Ausblick geben. Für 2022 seien ein Umsatz von 200 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von mehr als 10 Prozent geplant.Die Neuausrichtung zum reinen und wachstumsstarken IT-Dienstleister ist nicht ausreichend im Kurs reflektiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2021)Börsenplätze q.beyond-Aktie:Xetra-Aktienkurs q.beyond-Aktie:1,928 EUR +1,15% (11.02.2021, 11:31)