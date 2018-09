Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (19.09.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Asset-Verwalters publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) unter die Lupe.Thomas Olek, Gründer und Firmenchef der publity AG, habe über seine TO Holding GmbH in den vergangenen Monaten in großer Zahl Aktien seines eigenen Unternehmens gekauft. Da er in den Vorjahren sehr umfangreich die Aktien zu deutlich höheren Kursen verkauft habe, habe sich Olek nicht wirklich ein Lob verdient. Einst habe Olek ca. 75% an publity kontrolliert. Auf der jüngsten Hauptversammlung habe der Anteilsbesitz etwas mehr als 25% betragen.In Kürze werde der Firmenchef, nachdem der Wertpapierprospekt veröffentlicht sei, die bereits geplante Kapitalerhöhung umsetzen. Alle Aktien, die nicht an Investoren verkauft würden, wolle Olek zeichnen. In der Spitze müsste er rund 40 Mio. Euro legen. Die Experten würden davon ausgehen, dass ein Großteil der Maßnahme durch Olek gezeichnet werden müsse. Sobald der Wertpapierprospekt veröffentlicht sei, würden die Experten sich die Aktie erneut genau anschauen.Bis dahin sehen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" keinen Grund, die publity-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 19.09.2018)Börsenplätze publity-Aktie:XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:12,98 EUR -1,07% (19.09.2018, 11:29)