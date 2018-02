XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:

24,10 EUR (05.02.2018)



ISIN publity-Aktie:

DE0006972508



WKN publity-Aktie:

697250



Ticker-Symbol publity-Aktie:

PBY



Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (06.02.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten zum Verkauf der Aktie des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Asset-Verwalters publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY).Die mehrfachen Warnungen der Experten vor der Aktie von publity AG würden sich inzwischen als Volltreffer erweisen. Mitte Januar 2018 hätten sie die Aktie bei Kursen von 32 Euro zum Leerverkauf empfohlen. In der Zwischenzeit sei das Papier auf 21 Euro runter gekracht. Perfekt! Am 26. Januar habe die Firma verkündet, dass das Ergebnis des Vorjahres von 23,1 Mio. Euro nicht erreicht worden sei. Hintergrund seien nicht realisierte Objektverkäufe Ende 2017, die sich in das Jahr 2018 verlagert hätten. Das müsse der Vorstand jedoch schon am 1. Januar 2018 gewusst haben. Die Gewinnwarnung sei somit sehr spät gekommen. Nunmehr solle sich der Gewinn des Jahres 2017 auf mindestens 10 Mio. Euro belaufen. Die Experten würden der Gesellschaft empfehlen, auf eine Dividendenzahlung für 2017 komplett zu verzichten, um die Bilanz zu stärken. Den fairen Wert der Aktie würden sie allenfalls bei 15 Euro sehen.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die publity-Aktie zu verkaufen. (Analyse vom 06.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:23,55 EUR -1,88% (06.02.2018, 08:54)