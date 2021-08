Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (17.08.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.pferdewetten.de habe gestern gute H1-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.Im zweiten Quartal sei der Brutto-Gaming-Ertrag (GGR) um +15,7% yoy auf 9,2 Mio. Euro gestiegen (H1/21: +13,9% yoy auf 19,9 Mio. Euro). Daraus habe im ersten Halbjahr ein Umsatz i.H.v. 7,9 Mio. Euro (+31,9% yoy) resultiert. Hinsichtlich der Entwicklung innerhalb der einzelnen Segmente habe das Unternehmen lediglich berichtet, dass sich der deutlich größere Bereich Pferdewetten "sehr stark" verbessert habe (GGR H1/21: 18,7 Mio. Euro; rd. 94% des Konzern-GGRs). Das Segment Sportwette sei hingegen von hohen Wettgewinnen der Kunden spürbar beeinträchtigt worden, sodass der GGR mit 1,1 Mio. Euro hier noch deutlich hinter den Erwartungen des Managements zurückgeblieben sei. Die Wetteinsätze hätten jedoch mit rund 14 Mio. Euro im Plan gelegen (2021e: 26 Mio. Euro).Auf Ergebnisebene habe pferdewetten.de im ersten Halbjahr ein signifikant verbessertes EBIT i.H.v. 1,6 Mio. Euro erreicht (Vj.: 0,1 Mio. Euro). Hierin enthalten seien auch aktivierte Eigenleistungen von 0,6 Mio. Euro, da das Unternehmen in die Erneuerung der Benutzeroberfläche im Segment Pferdewetten investiert habe. Zudem seien die Marketingausgaben erhöht worden, um verstärkt die Sportwetten-Plattform zu bewerben (u.a. mit Video-Clips im Umfeld der EM oder als Sponsoring beim VfL Bochum). So plane der Vorstand im laufenden Jahr sowie in 2022, jeweils 1,0 Mio. Euro zusätzlich für Marketingaktivitäten auszugeben. In H1/21 seien davon bereits 0,6 Mio. Euro aufgewendet worden. Mit Blick auf die Segmente werde deutlich, dass die Pferdewette die Corona-Krise sehr gut durchlaufe. Hier habe das Unternehmen in H1 ein EBIT i.H.v. 4,1 Mio. Euro erzielt, was nur leicht unter dem Ergebnisbeitrag des Gesamtjahres 2020 liege (4,5 Mio. Euro). Der noch im Aufbau befindliche Bereich Sportwette habe ein EBIT von -2,5 Mio. Euro ausgewiesen (FY 2020: -1,9 Mio. Euro; 2021e: -2,4 Mio. Euro). Hintergrund des schwächeren Ergebnisses seien hier primär die gestiegenen Ausgaben für Brandmarketing (vgl. Comment vom 08.07.) sowie hohe Wettgewinne der Kunden.Für das Gesamtjahr erwarte der Vorstand unverändert eine Steigerung der Erlöse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie trotz erhöhter Marketingausgaben ein EBIT zwischen 3,0 und 4,0 Mio. Euro. In Anbetracht der soliden operativen Entwicklung in H1 halte der Analyst dies auch nach wie vor für gut erreichbar. Seine Prognosen würden u.a. aufgrund leicht erhöhter Abschreibungsannahmen sinken. Kritischer betrachte der Analyst die Entwicklung abseits des regulierten Marktes, wozu das Management im Rahmen des Earnings Calls ein durchaus düsteres Bild skizziert habe. Es scheine als seien aktuell insgesamt rund 450 Anbieter im Bereich der Sportwette in Deutschland aktiv. Erschreckend sei, dass davon jedoch nur ca. 30 über eine Lizenz verfügen würden und somit mehr als 400 illegale Anbieter dem Schwarzmarkt zuzuordnen seien. Die hieraus resultierende Wettbewerbsverzerrung schade temporär auch pferdewetten.de.Nach Fortschreibung seines DCF-Modells bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, trotz leichter Prognoseanpassungen sein Kursziel von 26,00 Euro sowie die Kaufempfehlung. (Analyse vom 17.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link