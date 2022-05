Die gute Nachricht: Seien die Indices derart tief gefallen, hätten die Schnäppchenjäger auf breiter Front zugeschlagen. Jedes der genannten Verlustjahre habe nach dem Absturz Kurgewinne gebracht.



1962 habe es ein Plus bis zum Jahresende von 3,3 Prozent gegeben, 1939 habe der Markt 8,8 Prozent zugelegt. 1940 seien die Kurse um 15 Prozent geklettert. Richtig stark nach oben sei es 1970 und 1932 mit 31 beziehungsweise 37,6 Prozent gegangen.



Im Schnitt ergebe sich damit ein Plus beim S&P 500 von 19 Prozent.



Und es gebe noch eine Statistik, die Mut mache: In den vergangenen 30 Jahren sei der Juni insgesamt ein positiver Monat für den Aktienmarkt gewesen. Der S&P 500 habe im Schnitt 0,2 Prozent zugelegt. Der letzte negative Juni sei bereits sieben Jahre her gewesen.



Nach den großen Verlusten in den vergangenen Monaten sollte viel Negatives in den Kursen eingepreist sein. Viele Anleger hätten massenhaft Aktien verkauft, sodass wenige gute Nachrichten reichen würden, damit die Kurse drehen würden. So werde es auch in den früheren Horror-Jahren gewesen (30.05.2022/ac/a/m)





