Und auch hinsichtlich der Anleihenmärkte schätze der Experte, dass Investoren keinen allzu optimistischen Ausblick hätten: "Es sei denn, sie gehen davon aus, dass die Zinsen auf minus vier oder minus fünf Prozent fallen". Zukünftig würden Anleger von niedrigeren Erträgen als in den vergangenen Jahren ausgehen müssen. "Investoren betrachten Aktien als ziemlich hoch bewertet und Anleihen generell als teuer. Daraus wächst insgesamt ein gewisser Druck auf Anleger, die Renditetreiber ihres Portfolios stärker zu diversifizieren."



Mögliche Antworten auf diese Entwicklung seien eine diversifizierte, systematische Makro-Strategie oder ein uneingeschränkter Multi-Asset-Ansatz. "Diese können das traditionelle Aktienportfolio ergänzen, während alternative Risikoprämienstrategien in der Regel stetige Erträge erzielen und so einen attraktiven Anleihenersatz darstellen", so Lawler. Uneingeschränkte Anlageansätze würden dabei nicht weniger Disziplin bedeuten, sondern lediglich, dass die Beschränkung durch eine enge Bindung an einen Referenzindex aufgehoben sei. Chancen könnten so über alle Anlageklassen hinweg genutzt werden. In Verbindung mit einem systematischen Ansatz könnten so Überrenditen über ein breites Anlage- und Risikospektrum angestrebt und Long- wie auch Short-Positionen eingegangen werden. Da systematische Portfolios breiter diversifiziert seien, würden sie im Falle eines anhaltenden Ausverkaufs in der Regel ein ausgeglicheneres Renditeprofil und einen höheren Schutz vor Verlusten bieten.



Im Portfoliokontext könnten sich diskretionäre und systematische Anlagestrategien ergänzen. "Diskretionäre Strategien zeichnen sich durch eine relativ kleine Anzahl von Positionen aus, von denen jede einen signifikanten Einfluss auf die Gesamtperformance haben kann. Systematische Strategien investieren in der Regel in eine größere Anzahl von Positionen, bei denen die Recherche einen statistischen Vorteil festgestellt hat. Da die Ertragsquellen divergenter sind, weist das Leistungsprofil eines systematischen Handelsprogramms oft eine geringe Korrelation zu diskretionären Strategien auf", argumentiere Lawler.



Kernstück und Treiber einer systematischen Investmentstrategie seien Daten. "Wir haben Zugang zu einer Vielzahl unterschiedlicher Daten. Diese reichen von Preisdaten über Fundamentaldaten bis hin zu Informationen darüber, welche Waren Unternehmen auf der ganzen Welt verschicken oder wie voll der Parkplatz eines bestimmten Einkaufszentrums ist. Für Makroinvestitionen können wir Satelliten- und Wetterdaten verwenden, um Ernteerträge vorherzusagen oder den Strom- und Gasbedarf im jeweiligen Versorgungsnetz in Echtzeit verfolgen", erkläre Lawler.



In Zeiten von "Big Data" bedeute ein Mehr an verfügbaren Daten allerdings nicht gleich einen höheren Informationswert - nicht alle Daten seien für Investitionen nützlich. Die Kunst bestehe vielmehr darin, aus der Datenflut Signalwerte herauszufiltern und auf deren Basis auf die richtigen Märkte zu setzen. Dadurch weite sich der Blick im Vergleich zu einem klassischen diskretionären Portfoliomanager von einigen Dutzend Aktientiteln auf mehrere tausend Titel.



"Letztlich sollte man sich das wie folgt vorstellen: Der Mensch kann aus einer Vielzahl Ideen eine oder ein paar wenige ausgezeichnete Ideen verfolgen; das systematische Programm hingegen ist in der Lage, gleichzeitig hunderte gute Ideen auszuwählen", resümiere Lawler. Eine weitere Stärke des systematischen Ansatzes bestehe darin, dass ein Handelsprogramm seine Meinung im Eifer des Gefechts niemals ändern werde. "Dadurch werden verhaltensökonomische Risiken reduziert oder sogar komplett aufgehoben", resümiere Lawler. (13.09.2018/ac/a/m)







