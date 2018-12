Tradegate-Aktienkurs paragon-Aktie:

18,78 EUR -1,68% (10.12.2018, 15:58)



ISIN paragon-Aktie:

DE0005558696



WKN paragon-Aktie:

555869



Ticker-Symbol paragon-Aktie:

PGN



Kurzprofil paragon GmbH & Co. KGaA:



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme.



Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert die paragon GmbH & Co. KGaA aktive mobile Aerodynamiksysteme.



Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA). (10.12.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) unter die Lupe.Vor acht Monaten hätten die Experten die paragon-Aktie mit gut 520% aus der Empfehlungsliste genommen, und diese Entscheidung habe sich im Nachhinein als goldrichtig erwiesen, denn danach habe das Papier des Autozulieferers rund 60% seines Wertes eingebüßt. Die Spekulationsblase, die sich insbesondere um die Elektromobilitäts-Tochter Voltabox gebildet habe, sei damit aber nun merklich abgebaut. Mittlerweile notiere Voltabox selbst an der Börse und allein der 60-prozentige Anteil, den paragon noch am Batteriehersteller halte, sei gemessen an der Marktkapitalisierung mit 120 Mio. Euro mehr wert, als dem paragon-Konzern als Ganzes zugebilligt werde (90 Mio. Euro).Das sonstige operative Geschäft der Ostwestfalen gebe es somit rechnerisch umsonst, obwohl es gar nicht mal so schlecht laufe. Zwar habe der Vorstand seine allzu forschen Prognosen vom Jahresbeginn inzwischen einkassieren müssen. Aber getrieben vom dynamischen Segment der Karosserie-Kinematik habe der Konzernumsatz immer noch sehr kräftig um 40% auf 118,8 Mio. Euro zulegen können und auch das EBIT habe mit einem Plus von 25% auf 7,7 Mio. Euro einen ordentlichen Satz gemacht. Demgegenüber erscheine die Bewertung der Aktie mit einem KGV um 14 wieder interessant.Auch wenn die paragon-Aktie durch den hohen Wertanteil der Voltabox-Beteiligung ein Stück weit unberechenbar bleibt, ziehen die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" einen spekulativen Positionsaufbau in Betracht. (Ausgabe 48 vom 08.12.2018)Börsenplätze paragon-Aktie:XETRA-Aktienkurs paragon-Aktie:18,90 EUR -2,28% (10.12.2018, 15:43)