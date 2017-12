ISIN paragon-Aktie:

DE0005558696



WKN paragon-Aktie:

555869



Ticker-Symbol paragon-Aktie:

PGN



Kurzprofil paragon AG:



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie Tochterfirmen in Bexbach (Fa. SphereDesign), Shanghai (China) und in Austin (Texas, USA).



Vorstand:



Klaus Dieter Frers, Vorsitzender (Gründer und Mehrheitsaktionär)

Dr. Stefan Schwehr, Vorstand Technik



Aufsichtsrat:



Prof. Dr. - Ing. Lutz Eckstein, Vorsitzender

Hermann Börnemeier, Stv. Vorsitzender

Walter Schäfers (29.12.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Optimistisch zeigt sich Jochen Kauper, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN).Nach dem erfolgreichen IPO der paragon-Tochter Voltabox werde sich paragon-Chef Klaus Dieter Frers künftig wieder verstärkt um die Muttergesellschaft paragon kümmern. Die Ausgangslage könnte für paragon spannender nicht sein: Themen wie Elektromobilität, selbst fahrende Autos, Car-Sharing oder Leichtbau seien en vogue. Im Bereich Car-Sharing habe sich paragon schon positioniert.Nach dem Börsengang von Voltabox sei aus der paragon-Aktie etwas Phantasie entwichen. Die Konsolidierung sei exakt bis zur 200-Tage-Linie bei 66,08 Euro gegangen. In den vergangenen Wochen habe die paragon-Aktie wieder an Fahrt gewonnen. 90 Euro plus X seien im kommenden Jahr durchaus drin. Den Stoppkurs sollten Anleger bei 67,50 Euro setzen.Im Bereich zwischen 75,00 Euro und 77,50 Euro stellen Anleger einen Fuß in die Tür, so Jochen Kauper, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen paragon-Aktienanalyse. (Analyse vom 29.12.2017)XETRA-Aktienkurs paragon-Aktie:78,61 EUR -0,82% (29.12.2017, 11:40)Tradegate-Aktienkurs paragon-Aktie:78,769 EUR -1,04% (29.12.2017, 12:13)