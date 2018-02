Die Startseitenansicht von IAMHERO - der Countdown für den ICO läuft. Quelle: iamhero.io

1. I AM HERO: Jobplattform mit Altcoins

Passgenaue Vorschläge für die Jobsuche

Hohe Kosteneffizienz durch schnelle Vermittlungen

Bezahlung über den I AM HERO Coin (IAHC) überwindet Währungsprobleme

Jobvermittlungen weltweit (auch für Selbstständige)

Video-Vorstellungen von Firmen und potenziellen Mitarbeitern

2. IOTA: Der Altcoin für das Internet der Dinge

Mittlerweile existieren hunderte verschiedener Altcoins. Vielen ist bekannt, dass auf die Blockchain gesetzt wird. Hierbei handelt es sich um eine Verkettung einzelner Blöcke miteinander (in der Regel linear). Jeder Block enthält eine festgelegte Zahl Einheiten des Altcoins. IOTA hat sich für einen anderen Weg entschieden. Statt auf die bewährte Blockchain - mit ihren Nachteilen zu setzen - basiert diese Kryptowährung auf Directed-Acyclic-Graphen.



Transaktionen sind möglich, in dem zwei zufällig ausgewählte Transaktionen bestätigt werden. Diese Verifizierung ist elementar für die Funktion von IOTA. Der Name leitet sich übrigens vom Internet der Dinge ab. Die Währung - so die Idee, soll Transaktionen in der Machine to Machine-Kommunikation erleichtern. Anders als bei vielen Altcoins ist für IOTA kein Mining vorgesehen. Aktuell (Stand: 02. Februar 2018) liegt der Kurs laut finanzen.net von IOTA zu Euro bei 1,2457 Euro



3. Filecoin: ICO sammelt 275 Mio. USD ein

Mit Filecoin konnten bis vor Kurzem nur echte Experten für Altcoins etwas anfangen. Spätestens mit dem ICO dürfte klar sein, dass es sich hier um einen heißen Kandidaten handelt. Der Grund: Beim Initial Coin Offering nahm das Projekt spektakuläre 257 Millionen US-Dollar ein. Damit hat der Filecoin dem bisherigen Spitzenreiter Tezos den Rang abgelaufen.



Was steckt hinter Filecoin? Die Entwickler wollen die Art und Weise, wie Daten gespeichert werden, revolutionieren - und setzen dabei auf die Blockchain. Nutzer legen Daten heute entweder auf der eigenen HDD oder im Cloudspeicher ab. Beide Speichervarianten sind zentral organisiert. Filecoin will einen Marktplatz schaffen, auf dem Speicher gehandelt werden kann. Anbieter erhalten Token - die Altcoin des Systems. Letztere kann anschließend in andere Währungen umgetauscht werden. Hinter dem Filecoin steht das US-Startup Protocol Labs.



4. Lisk: Die Crypti-Fork

Lisk ist eine der noch weitgehend unbekannten Altcoins. Es handelt sich um eine Fork von Crypti. Fork gehört zu den Begriffen, an die sich viele Anleger erst noch gewöhnen müssen. Die meisten Kryptowährungen basieren auf einem quelloffenen Code - sind also Open Source. Damit können die Altcoins weiterentwickelt werden. Veränderungen an der Blockchain führen im Regelfall zu einem sogenannten Hardware-Fork.



Lisk hat sich 2016 von Crypti abgespalten und ist - im Vergleich mit der Entwicklung bei anderen Kryptowährungen eine Besonderheit. Hintergrund: Beginnend mit dem Bitcoin hat sich der Markt rasant abgekühlt - und zwar Mitte Dezember 2017. Anders die Entwicklung bei Lisk. Der Altcoin hat seine Kursgewinne wesentlich länger behaupten können. Der Höchststand war erst am 07. Januar erreicht - mit mehr als 29 Euro je Lisk.



5. Tezos: Altcoin für anpassbare Blockchain

Tezos gehört zu jenen Kryptocoins, von denen sich Investoren einiges an Performance erhoffen (oder vielleicht erhofft haben). Aktuell tobt hinter den Kulissen ein Streit zwischen den Entwicklern, über den sogar große Nachrichtenagenturen wie Reuters berichten. Tezos will einen Nachteil der Blockchain erreichen - den Mangel an Flexibilität.



Aktuell werden immer neue Altcoins auf Basis bestehender Ansätze (wie dem Bitcoin) geforkt. Damit steigt zwar deren Zahl. Fundamentale Probleme, wie die fehlende Veränderlichkeit, bleiben hingegen ungelöst. Tezos will eine anpassbare Blockchain entwickeln, deren Kern Tokens sind, die Stimmrechte repräsentieren. Stakeholder können diese Tokens unter anderem dafür nutzen, um Anpassungen voranzutreiben. Wie interessant das Konzept Investoren zu finden scheinen, lässt sich am ICO ablesen - der 2017 232 Millionen US-Dollar erzielt hat.



6. Fazit: Auch 2018 gehen heiße Altcoins an den Start

Wer 2017 aufmerksam verfolgt hat, kam an Altcoins - den Kryptowährungen - nicht vorbei. Letztere haben in den Monaten bis Mitte Dezember zu einem nie da gewesenen Höhenflug angesetzt. Auch wenn sich das Klima an den Krypto-Märkten derzeit etwas abkühlt, für 2018 ist damit zu rechnen, dass die eine oder andere heiße Kryptocoin an den Start gehen wird. Die ICO´s der letzten Monate haben in jedem Fall ahnen lassen, dass Investoren Altcoins noch lange nicht abgeschrieben haben. (16.02.2018/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen - auch als Altcoin bezeichnet - haben in den letzten 12 Monaten einen regelrechten Hype losgetreten. Angefangen hat alles mit dem Bitcoin, der 2009 entstanden ist. Dessen geistiger Vater - Satoshi Nakamoto - ist bis heute ein Mysterium. Welche Anziehungskraft Altcoins in den letzten Monaten haben entfalten können, lässt sich zum Beispiel im Hinblick auf deren Kurse erahnen. Der Bitcoin hat mit seinem bisherigen Höchststand die Marke von 16.000 Euro geknackt und konnte die ganze "Branche" mit nach oben ziehen, auch wenn es aktuell wieder abwärts geht . Beispiel Litecoin: Hin und wieder als kleiner Bruder des Bitcoin bezeichnet, will die Kryptowährung dessen Nachteile ausmerzen. Im Jahr 2017 hat auch der LTC (so die Abkürzung des Litecoin) erheblich an Wert zulegen können.Historische Werte Litecoin 2017 (Quelle ariva.de):Angesichts dieser Erfolge, welche Altcoins feiern, ist verständlich, dass viele Entwickler sich ein Stück vom Kuchen abschneiden wollen. Gesetzt wird hier auf Anwendungen, welche mit dem Blockchain-Konzept verknüpft werden. Um die Entwicklungsarbeit zu finanzieren und Projekte voranzubringen, werden Token (sprich Kryptowährungen) ausgegeben, die im Rahmen eines ICO (Initial Coin Offering) von Investoren gezeichnet werden können. Welche Altcoins werden derzeit als heiße Nachfolger des Bitcoins gewertet?Beim Thema Blockchain haben viele Laien zuerst Bitcoin und das Mining im Kopf. Das Konzept lässt sich allerdings in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln. Ein Beispiel hierfür ist I AM HERO. Dahinter steht die Idee, die Jobsuche zu verändern und traditionelle (und verkrustete) Strukturen aufzubrechen. Das Ziel ist es, Dienstleistung und Blockchain miteinander zusammenzuführen. Zusätzlich wird auch eine KI-Technologie zum Einsatz kommen, die die Jobsuche revolutionieren soll. Die Vorteile:Wer als Investor Interesse an dem Projekt hat, kann den ICO vom 20. Februar 2018 an unterstützen. Die IAH Coins werden im Pre-Sale schon am 21. März ausgegeben.