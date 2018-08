Börse Frankfurt-Aktienkurs mybet Holding-Aktie:

0,23 EUR -25,08% (14.08.2018, 09:03)



Tradegate-Aktienkurs mybet Holding-Aktie:

0,258 EUR +7,50% (14.08.2018, 09:28)



ISIN mybet Holding-Aktie:

DE000A2LQ009



WKN mybet Holding-Aktie:

A2LQ00



Ticker-Symbol mybet Holding-Aktie:

XMY



Kurzprofil mybet Holding SE:



Die mybet Holding SE (vormals JAXX SE) (ISIN: DE000A2LQ009, WKN: A2LQ00, Ticker-Symbol: XMY) ist eine Finanz-Holding, die Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen der Glücksspielbranche hält und auf die Bereiche Sportwetten sowie Casino und Poker fokussiert ist. Das Unternehmen verfügt über eigene leistungsfähige Software-Lösungen, exklusive Rechte und Lizenzen sowie über die erforderlichen Schnittstellen zu staatlichen Glücksspielorganisationen, um jede Art von Wettprodukten über elektronische Medien und klassische Vertriebswege an Endkunden zu vertreiben. mybet profitiert dabei von der gesamten Wertschöpfungskette im Online-Glücksspiel: von den Vermittlungsprovisionen und Nutzungsentgelten über Buchmachererlöse bis hin zu Lizenzgebühren und Umsatzbeteiligungen. Derzeit ist mybet an Unternehmen in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Belgien, Gibraltar und auf Malta beteiligt. (14.08.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - mybet Holding-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mybet Holding SE (ISIN: DE000A2LQ009, WKN: A2LQ00, Ticker-Symbol: XMY) unter die Lupe.Seit Jahren würden die Experten vor mybet und Turnaround-Spekulationen in dieser Aktie warnen. Innerhalb kürzester Zeit habe sich das Papier nochmals mehr als halbiert. Vor gut einem Monat habe mybet-Vorstand Markus Peuler die Unterzeichnung eines Term Sheets zum Verkauf des Online-Geschäfts verkündet. Der Kaufpreis sollte im hohen einstelligen Millionenbereich liegen. Neuigkeiten dazu: Fehlanzeige. In der Vergangenheit habe die Aktie regelmäßig im Vorfeld von negativen Nachrichten reagiert. Die Experten hätten einmal angemahnt, dass die Firma von Insidern verseucht sei. Peuler scheine vermutlich innerlich schon aufgegeben zu haben. Noch nicht einmal mehr der Finanzkalender werde aktualisiert. Demnach sollte im August die Hauptversammlung der Gesellschaft stattfinden. Dazu müsste Peuler aber erst einmal den Bericht für das Jahr 2017 veröffentlichen.Fazit: Der Letzte macht das Licht aus, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 14.08.2018)Börsenplätze mybet Holding-Aktie: