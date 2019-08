SIX Swiss Exchange-Aktienkurs mobilezone-Aktie:

Zürich (www.aktiencheck.de) - mobilezone-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der mobilezone ag (ISIN: CH0276837694, WKN: A14R33, Ticker-Symbol: TGE1, SIX Swiss Ex: MOZN).Der Konzernumsatz habe in H1/2019 CHF 569 Mio. erreicht (+1%, VontE: +4%), wobei sich die Differenz zu der Analystenprognose primär durch den rückläufigen Großhandel erkläre (-4%, CHF 237 Mio.). Der Umsatz der Trade-Division sei um +3,5% auf CHF 531 Mio. gestiegen, darin enthalten 1 Mt. SH Telekom (D, Umsatz: CHF 36 Mio.). Das Schweizer Einzelhandelsgeschäft habe sich sehr gut entwickelt (Anzahl Verträge: +6% trotz weniger Ladenlokale). Der Umsatz von Service Providing sei um -21% auf CHF 38 Mio. gesunken, wobei v.a. das Reparaturgeschäft geschwächelt habe (-23%).EBIT und Reingewinn im Einklang, EBIT zu 59% aus D: Das Konzern-EBIT sei um +3% auf CHF 23,6 Mio., der Reingewinn um +2% auf CHF 17,1 Mio. gestiegen - womit beide Werte ganz den Analystenerwartungen entsprochen hätten. Das EBIT der Trade-Division sei um +10% auf CHF 19,6 Mio. gestiegen, das von Service Providing sei hingegen um -31% auf CHF 3,1 Mio. gesunken. Bei den Ländern sei das EBIT in Deutschland, trotz Beitrag von SH Telecom, um -5% auf CHF 14,0 Mio. gesunken, während der Wert in der Schweiz um +26% auf CHF 9,5 Mio. angestiegen sei (v.a. dank Einzelhandel).Neue EBIT-Prognose inkl. SH Telekom: SH Telekom dürfte im GJ19 ein EBIT von EUR 10 Mio. erreichen, wobei der neue Bereich für sieben Monate konsolidiere und im neuem Ausblick entsprechend berücksichtigt werden werde.Im 1H19 sei erstmalig SH Telekom enthalten (ein Monat). Eine positive Überraschung sei die Performance des Schweizer Einzelhandelsgeschäfts, während Deutschland etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben und bei Service Providing die Rentabilität gesunken sei. Die neue Prognose (EBIT CHF 56 bis 61 Mio., bisher CHF 50 bis 55 Mio.) schließe SH Telekom ein, das sich erwartungsgemäß entwickle und den Analystenschätzungen entspreche (GJ19 CHF 59 Mio.). Auf das deutsche Geschäft würden im 1H19 bereits 59% des EBIT entfallen - EV/EBITDA 20E 7,5, attraktive Dividendenrendite von 6,6%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze mobilezone-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs mobilezone-Aktie:8,52 EUR +0,83% (23.08.2019, 17:05)