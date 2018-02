Börsenplätze mic-Aktie:



Kurzprofil mic AG:



Als Venture-Capital-Investor beteiligt sich die Münchner mic AG (ISIN: DE000A0KF6S5, WKN: A0KF6S, Ticker-Symbol: M3B) frühzeitig an aussichtsreichen Unternehmen schwerpunktmäßig in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things, Telemedizin und Wearable Technologies.



Mithilfe ihres internationalen Netzwerks verhilft die mic-Gruppe den Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Informationen zur mic AG erhalten interessierte Anleger unter www.mic-ag.eu. (21.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mic-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät die Aktie der mic AG (ISIN: DE000A0KF6S5, WKN: A0KF6S, Ticker-Symbol: M3B) im Rahmen einer Ersteinschätzung spekulativ zu kaufen.Unter der neuen Führung habe mic den Prozess der Refokussierung auf die wichtigsten Beteiligungen sowie der Bereinigung der Kostenstrukturen beschleunigt und im letzten Jahr erhebliche Fortschritte erzielt. Die Betriebskosten der Holding seien nun sehr niedrig, sodass weitere Kapitalmaßnahmen zu deren Finanzierung voraussichtlich nicht mehr notwendig sein würden. Die Zwischenholdings für die Kernbereiche seien ebenfalls stark verschlankt worden und würden sich nun auf die operative Unterstützung der Kernbeteiligungen fokussieren.Letztere seien diejenigen Gesellschaften aus dem Bestand, die über ein funktionierendes Geschäftsmodell und attraktive Wachstums- und Margenpotenziale verfügen würden, die restlichen Beteiligungen seien veräußert oder liquidiert. Als besonders aussichtsreich gelte der Prüfsystemanbieter SHS, der eine innovative Lösung für die Inspektion großer Bauteile entwickle und bereits an namhafte Referenzkunden verkauft habe. Ebenfalls große Hoffnungen verbunden seien mit dem Cloudspezialisten Diso, der eine potenzialträchtige Software für die sichere Kommunikation von Führungskräften eingeführt habe. Das zuletzt bereits sehr dynamische Wachstum der Beteiligung fibrisTerre solle hingegen mit einem Börsengang in Australien forciert werden.Darüber hinaus habe mic im letzten Jahr mit Chainledger Systems einen Anbieter von Blockchain-Lösungen für den Mittelstand geschaffen, der dank der Nutzung der Technologie des Partners Tymlez und durch den Rückgriff auf die Ressourcen der Gruppe schnell den Durchbruch schaffen solle.In den nächsten zwei bis drei Jahren dürften die Beteiligungen sukzessive veräußert und die die Werte somit realisiert werden. Gleichzeitig werde hierdurch das Beteiligungsgeschäft schrittweise zurückgefahren, während in der Holding ein eigenes operatives Geschäft aufgebaut werden solle, was eine Neubewertung des Unternehmens einleiten könnte. Das habe der Analyst in seinem Modell noch nicht berücksichtigt und sehe darin ein zusätzliches Upside-Potenzial.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bewertet die mic-Aktie mit dem Votum "speculative buy". Das Kursziel laute 1,40 Euro. (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link